Esperan desarrollo de aguaceros tras aumento de la humedad

Entornointeligente.com / Para las 6:00 de la tarde, el último aguacero había casi desaparecido de Puerto Rico y aguas adyacentes a medida que la actividad fuerte de la tarde se disipaba rápidamente. Los aguaceros no se volvieron a formar hasta las 11:00 de la noche. Algunos de estos se movieron tierra adentro sobre el sureste, trayendo hasta media pulgada de lluvia.

Una tronada fue evidente sobre las aguas al sur de Santa Cruz a eso de las 5:00 de la mañana . Las mínimas estuvieron en los 70s en elevaciones bajas y en los medios a altos 60s en elevaciones altas.

El viento estuvo generalmente leve a menos de 6 mph. El cielo estuvo brumoso por polvo del Sahara.

El cielo debe continuar brumoso con visibilidad entre 8 y 13 millas. Sin embargo, la humedad está aumentando y algunos aguaceros se desarrollarán sobre el este de Puerto Rico. No se esperan cantidades significativas de lluvia. Durante la tarde, por otro lado, se espera actividad más fuerte con una o dos tronadas y cantidades de 1 a 3 pulgadas en algunas áreas del noroeste y menos cantidad para el oeste de Puerto Rico y hacia el oeste de El Yunque. Se esperan algunas inundaciones urbanas y de riachuelos.

Las máximas estarán entre 90 y 93 grados en sectores del área metropolitana de San Juan y Bayamón. Otros sectores subirán hasta los bajos y medios 80s y hasta los altos 70s en la montaña. El viento estará de 12 a 18 mph en áreas costeras con ráfagas más fuertes.

A través de las aguas regionales, los navegantes deben esperar oleaje de menos de 5 pies con vientos de hasta 15 nudos hasta el miércoles. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las costas nortes de Puerto Rico y Culebra. El riesgo debe aumentar para otras playas en la noche del miércoles hasta finales de semana.

