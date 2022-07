Esperado retorno en Cajamarca: Fongal abre sus puertas con cerca de 400 productores

Entornointeligente.com /

Cerca de 400 productores locales de diversas líneas (agropecuario, agroindustrial y artesanal) participan en el evento que se prolongará hasta el 31 de julio y cuenta, además, con actividades como los concursos marinera y caballo peruano de paso. En la ceremonia, el gobernador Mesías Guevara Amasifuén resaltó la reactivación de la feria tras dos años de pandemia del covid-19 , un evento de trascendencia para el norte del país y que permitirá dinamizar la economía en beneficio de los productores. «Una vez más nos encontramos en Fongal, una feria que está en las entrañas de nuestra región. Una feria que nos hace evocar lo que es la espiritualidad del pueblo cajamarquino, una feria que nos lleva a evocar la reactivación económica, la unión y la fuerza de los emprendedores», afirmó. » Ese espíritu emprendedor nos ha llevado a constituirnos en una región pujante , desde Cajabamba hasta San Ignacio, desde Celendín hasta Contumazá, ahí encontramos la fuerza, el ímpetu de estar unidos para sacar adelante a nuestras familias a pesar del infortunio que podamos estar viviendo», expresó Guevara. Indicadores En otro momento, destacó los indicadores que revelan que Cajamarca ya no está entre las cinco regiones menos competitivas del Perú , «gracias al esfuerzo conjunto y articulado entre los tres niveles de gobierno, la empresa privada y las organizaciones sociales». «Tenemos que estar unidos siempre por el bien común para sacar adelante a nuestra región. No debemos bajar la guardia, hay que seguir trabajando de manera unida y transparente», sostuvo la autoridad regional al augurar éxitos a la feria. Por último, comentó haber recibido llamadas desde otras regiones con interés en visitar Cajamarca durante Fiestas Patrias, pero los hoteles están llenos en 95 %. Protocolos sanitarios Por recomendación de las autoridades del sector Salud, los organizadores de la feria han reforzado los controles de acceso al local para el cumplimiento de las medidas sanitarias ante la cuarta ola del covid-19. El público deberá contar con las tres dosis de la vacuna y utilizar correctamente la mascarilla. Manuel Huamán Alcántara, comisario de Fongal, afirmó que serán estrictos en el cumplimiento del plan covid ; además, instalarán un punto de vacunación en el campo ferial y dispondrán de una ambulancia para cualquier emergencia. Fongal mueve la economía de Cajamarca , beneficiando no solo a los productores que participan en el evento, sino también a los hoteles, restaurantes y transporte, indicó el directivo, al precisar que la feria atrae a niños, jóvenes y adultos; este miércoles se inician los espectáculos nocturnos con grupos musicales locales y nacionales. Entre las actividades figuran: concurso de ganado vacuno jersey, fleckvieh, brown swiss y holstein; lanzamiento de Procompite; concurso de gastronomía; exposición artística; concurso macrorregional de quesos; concurso de pintura; concurso de animales menores. Además, concurso canino; festival de la tilapia; conferencias sobre ganadería; concursos de equitación y de ovinos; concurso y exhibición de tejidos a crochet; show infantil; festival de danzas, entre otros. Más en Andina: ¿Qué genera el enjambre sísmico tras temblor de magnitud 5.4 en Moquegua? @IngemmetPeru lo explica ?? https://t.co/Try23P8Gti pic.twitter.com/8eV9YYtv3s

