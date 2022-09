Espera, ¿se eliminaron los juegos de desempate en MLB? Esto es lo que significa el cambio de reglas para esta temporada

Entornointeligente.com /

Ha habido 12 desempates de un solo juego en la historia de la MLB. Cada uno de ellos trajo los nervios y la anticipación de un enfrentamiento de playoffs, a pesar de que se jugaron como juegos de temporada regular, pero el juego No. 163 ahora es cosa del pasado.

Con el lanzamiento de un formato de playoffs ampliado en octubre, la MLB decidió que ya no había suficiente espacio en el calendario para romper los empates con un solo juego. En cambio, un conjunto de reglas de desempate ahora decidirá no solo la siembra sino también quién ingresa a la postemporada si 162 juegos no son suficientes para determinar el campo de 12 equipos. Esto significa que la serie que jugó tu equipo favorito en la primera mitad podría tener un gran impacto en sus esperanzas de llegar a los playoffs.

«Se va a convertir en un gran problema cuando todos (los fanáticos) despierten y se den cuenta de lo que está pasando», dijo el mes pasado el mánager de los Milwaukee Brewers Craig Counsell.

El equipo de Counsell podría verse afectado directamente, ya que Milwaukee se encuentra actualmente fuera del último puesto de comodín en la Liga Nacional, persiguiendo a los San Diego Padres por ese puesto final en la postemporada. Pero los Cerveceros tendrán que recuperar un poco más de terreno este año ya que perdieron su serie de temporada ante los Padres 4-3, lo que significa que si los equipos terminan con el mismo récord, San Diego está dentro y Milwaukee está fuera.

«Terminamos los juegos contra ellos a… principios de junio», dijo Counsell. «Éramos conscientes de ello en ese momento, pero quedaban 110 juegos en ese momento. No hay mucho por hacer.

«Sabíamos la regla» dijo Counsell. «Todo el mundo la conocía… Ellos sintieron que no era factible tener un juego de desempate en el calendario».

La liga comprende parte de la angustia que podría existir si un equipo es eliminado por una serie de temporada que se juega alrededor del Día de la Recordación, pero dice que el intercambio de más equipos en la mezcla por un lugar en los playoffs vale la pena.

«Estamos entusiasmados de que más de nuestros fanáticos puedan experimentar el béisbol de postemporada este año como parte del formato ampliado de playoffs», dijo Morgan Sword, vicepresidente ejecutivo de operaciones de béisbol. «Debido a la mayor cantidad de juegos de postemporada, teníamos que asegurarnos de que la temporada regular terminara a tiempo».

Aunque el formato de la postemporada se detalla en el contrato colectivo firmado recientemente, hay discreción en lo que respecta a los detalles de las reglas de desempate que permitirán a la liga examinar el impacto y hacer cambios si es necesario. A medida que los jugadores y los equipos se den cuenta de lo que está en juego, las nuevas reglas también podrían dar lugar a un mayor énfasis en los enfrentamientos cara a cara.

«Si nos ganan, más de lo que les ganamos a ellos, debería ser para ellos, así que estoy totalmente de acuerdo con la regla», dijo el mánager de los St. Louis Cardinals Óliver Mármol. «Nuestro trabajo es no perder, así que si alguien lo hizo mejor que nosotros, entonces te vas a casa».

Eso se destacará más a partir del próximo año, cuando cada equipo juegue solo 13 juegos, frente a 19, dentro de su propia división. Y los resultados en el primer año del nuevo formato ya muestran la importancia adicional de vencer a otros equipos con esperanzas de llegar a los playoffs en enfrentamientos directos dentro de la liga.

«Cuando jugamos contra los Padres, no pusimos más énfasis en ganar esos juegos que cualquier otro juego», dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Philadelphia Phillies , Dave Dombrowski, en un correo electrónico. «Sin embargo, después de que ganamos la serie, discutimos qué tan grande podría llegar a ser esta serie».

Los Phillies están justo por delante de los Padres en la carrera por el comodín de la Liga Nacional y, aunque ambos equipos podrían entrar, la ventaja de jugar en casa se determinará mediante el sistema de desempate si los dos equipos tienen el mismo récord después de 162 encuentros. Con el nuevo formato, significa que el perdedor del desempate no jugará en casa en la primera ronda al mejor de tres.

Philadelphia ganó su serie de temporada contra San Diego (4-3) y Milwaukee (4-2), por lo que ganaría cualquier desempate entre cualquiera de esos equipos. Los Cerveceros ahora entienden la tarea que tienen entre manos: vencer a los oponentes por encima de ellos por al menos un juego para eliminar el desempate. De lo contrario, será un final desgarrador para su temporada.

«Estás tratando cada juego como un juego importante, pero hay un juego al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente», dijo Counsell. «Hay que manejarse con ambos conceptos en mente todos los días».

Con los nuevos procedimientos que ya están afectando la recta final de esta temporada, estas son las cinco reglas que rigen los desempates:

Récord entre ellos: Se explica por sí mismo. Y si más de dos equipos empatan, entonces el equipo con el mejor porcentaje combinado de victorias contra los otros equipos gana el desempate.

Récord dentro de la división: Si los récords entre ellos están empatados (esto ocurriría solo entre equipos comodines que jugaron una cantidad igual de juegos), entonces el mejor récord dentro de su propia división determina el ganador.

Récord entre divisiones: Si los dos primeros desempates no lo resuelven, el siguiente califica los récords de los equipos dentro de sus propias ligas, pero sin incluir sus propias divisiones.

Juegos intraliga en la segunda mitad: Si los equipos siguen empatados en este punto, se determinará un ganador según el porcentaje de victorias de cada equipo dentro de su propia liga en los últimos 81 juegos de la temporada.

Juegos intraliga de la segunda mitad más uno (o más): Si los equipos siguen empatados después de los primeros cuatro desempates, se determinará un ganador trabajando hacia atrás desde el último juego intraliga de la primera mitad hasta que se rompa el empate.

Cabe señalar que hay escenarios extremos, como empates de cinco equipos, para los que la liga no tiene una respuesta exacta. En estos casos, hay una cláusula que se activa y que exigiría la «discreción del comisionado». En otras palabras, Rob Manfred podría estar eligiendo qué equipo llega a la postemporada y qué equipo no, aunque el escenario es exagerado.

¿Qué significa todo esto para las carreras de esta temporada? Hay muchas carreras reñidas esta temporada, por lo que existe la posibilidad de que los desempates entren en juego. Dicho esto, hay poca o ninguna posibilidad de necesitar usar más que el primer desempate en cualquier escenario este año. De cualquier manera, echemos un vistazo a cómo los nuevos procedimientos afectan algunas de las carreras divisionales y de playoffs más emocionantes.

Este Liga Nacional: Los New York Mets encabezan la serie de la temporada sobre los Atlanta Braves 9-7. Si los Bravos barren los últimos tres juegos contra Nueva York, ganarán el desempate; de lo contrario, los Mets saldrán ganando. El ganador será el probable sembrado No. 2 y obtendrá un pase. El perdedor albergará una serie de playoffs de primera ronda.

Comodín de la Liga Nacional: Como se indicó anteriormente, los Cerveceros pierden un desempate ante los Padres y los Filis, mientras que Filadelfia gana uno sobre San Diego.

Central Liga Americana: Es una batalla de tres equipos entre los Cleveland Guardians , Chicago White Sox y Minnesota Twins , con los dos perdedores probablemente fuera de la postemporada.

Los Medias Blancas actualmente pierden desempates ante ambos equipos, pero aún tienen la oportunidad de cambiar ese guión. Necesitarán barrer a los Guardianes esta semana en Chicago para ganar esa serie de temporada, mientras que este año tienen marca de 6-7 contra los Mellizos con seis juegos por jugar.

Cleveland ya ganó su serie de temporada con los Mellizos, por lo que Minnesota tendría que ganar un juego más que los Guardianes para vencerlos por el título de la división.

Comodín LA: Aquí es donde un empate tiene la mejor oportunidad de ocurrir. Los Seattle Mariners , Toronto Blue Jays y Tampa Bay Rays están cabeza a cabeza por los tres puestos de comodín.

Los Marineros ganan un desempate con los Azulejos pero pierden uno contra los Rays. Mientras tanto, Tampa Bay lidera la serie de la temporada con Toronto 8-7 con cuatro juegos restantes entre los equipos.

El nuevo sistema, y la eliminación del juego No. 163, generará algunos titulares si los récords de cabeza a cabeza sacan a alguien de los playoffs o dan un adiós a un ganador de división. Este año todavía tiene todas las posibilidades.

