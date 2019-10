Esper, truppe Usa via da Siria andranno in Iraq

Entornointeligente.com /

(ANSA) — WASHINGTON, 20 OTT — Il segretario alla Difesa Usa Mark Esper, ha detto che, secondo il piano attuale, le truppe statunitensi che lasciano la Siria andranno nell’Iraq occidentale e che le forze armate Usa continueranno a condurre operazioni contro l’Isis per impedirne la rinascita. Parlando con i giornalisti sull’aereo che lo sta conducendo in Medio Oriente, Esper non ha escluso la possibilità che gli Stati Uniti conducano missioni antiterrorismo in Siria dall’Iraq. Ma ha anche precisato che questi dettagli saranno definiti più avanti.

