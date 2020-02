Entornointeligente.com /

Por segunda fecha consecutiva, la ofensiva de los Toros del Este se encontraba en su mínima expresión cuando enfrentaban a los Vaqueros de Montería, el equipo colombiano en la Serie del Caribe. Al llegar al séptimo episodio, la República Dominicana apenas había conseguido tres indiscutibles y no había anotado ninguna carrera. Hasta que llegó al plato el refuerzo estadounidense Peter O’Brien, el irlandés de Miami que habla español perfecto y que desde la temporada regular de la pelota invernal dominicana ha estado repartiendo palos con el equipo de La Romana. O’Brien disparó un cuadrangular de dos carreras que puso arriba de manera definitiva a los Toros, que terminaron obteniendo su segundo triunfo de la serie al derrotar 4-0 al representante colombiano. Para O’Brien, responder en ese momento era algo que no podía dejar pasar por alto. “Era importante que anotáramos primero y estoy enfocado en cada turno para poder aportar. Estaba esperando mi pitcheo bueno. Creo que podemos mejorar en la ofensiva, mover los corredores cuando están en posición de anotar y seguir fajados”, dijo O’Brien. O’Brien ganó el premio al Jugador Más Valioso de la temporada regular en la pelota invernal dominicana y se ha integrado como uno más al equipo de los Toros al nivel que se identifica tanto o más que muchos locales. “Me encanta, me siento parte del país. Le doy gracias a todos por la confianza que han puesto en mí, y vamos por la 20”, señaló.

