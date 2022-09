Especulan con que la reina Isabel II dejó a dos allegados afuera de su testamento

Entornointeligente.com /

En medio de la conmoción y la tristeza por la muerte de la reina Isabel II , comenzaron a escucharse murmullos sobre qué pasará ahora que terminó una era y todas las miradas están puestas en saber qué nombres aparecen en su testamento .

Ya estaría establecido quiénes serían los beneficiarios de la herencia , sin embargo, esto llamó mucho la atención porque habría dos personas muy importantes que no estarían incluidas en el listado.

Si algo que caracteriza desde siempre a la corona británica , esos son los escándalos: desde la muerte de Lady Diana Spencer , hasta el romance entre el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles , y los polémicos testimonios de Harry y Meghan Markle , quienes decidieron dar un paso al costado de sus labores reales. Pero, tras la muerte de Isabel II, se sumó un nuevo interrogante que involucra a los miembros de la casa real: quién se quedará con las joyas.

Según consignó Entertainment Times, una fuente anónima le precisó a Star Magazine que la «reina tenía su testamento listo desde hace mucho», pero que recientemente habría hecho algunos cambios, dados los inminentes escándalos en torno a la corona. «Ella se ha estado enfocando en sus piezas más amadas y en quién merece qué. Se rumorea que hizo algunos cambios de última hora en su testamento que serán una sorpresa impactante para sus herederos», sostuvo la fuente.

En la misma línea, alegó que Kate Middleton sería una de las más beneficiadas porque es su «royal favorita», por fuera de la sangre. Si bien precisó que la reina nunca verbalizó públicamente su favoritismo, «todos saben que obtiene más beneficios que nadie». Esto parecería indicar que la familia de la Duquesa de Cambridge y el príncipe William estarían contentos con la repartición.

Pero, así como algunos se quedan con el «botín», otros terminan con las manos vacías y esa sería la familia del otro nieto de la reina, el príncipe Harry . Según se comentó, ni los nombres de Meghan Markle ni de sus hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana , estarían en el testamento, por lo cual no recibirían ninguna joya de valor. «Esto no sorprende, ya que ya no son miembros de la familia real. Pero sería un verdadero golpe en la cara», indicó la fuente.

Asimismo, quien también habría quedado afuera del listado de nombres es Camilla Parker Bowls , por lo que terminaría con las manos vacías.

Pero las mujeres de la familia no son las únicas que saldrían perjudicadas cuando se lea el testamento de la difunta monarca. Otros que están un tanto preocupados son el Príncipe Andrés -quien estuvo en el ojo de la tormenta por su relación con Jeffrey Epstein – y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia . La fuente indicó que aunque el Duque de York sea el hijo favorito de la reina, no la haría quedar bien si le deja dinero.

