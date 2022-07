Especialista pide aumentar higiene ante crecientes casos de la ascaridiasis

Entornointeligente.com /

La ascaridiasis es una infección parasitaria, de las más frecuentes que ocurren en el ser humano. En las últimas semanas algunos especialistas en el estado Bolívar han expresado su preocupación a través de las redes sociales por la cantidad de casos con complicaciones que llegan a las salas de emergencia.

Alexandra Salvatori, pediatra puericultora, explicó que un niño se puede infectar por ascaridiasis a través de la ingestión de alimentos o de agua contaminada con huevos embrionados.

La especialista, adjunto del servicio de pediatría del Hospital Uyapar en Puerto Ordaz, describió que estos «animalitos» entran por vía digestiva y en el intestino delgado se forma la larva en el periodo de maduración, penetra la mucosa intestinal a través de la circulación sanguínea y pasa al hígado, de ahí a los pulmones, después llega al árbol traqueobronqueal, al alcanzar la garganta se deglute y baja al sistema gastrointestinal, finalmente en el intestino delgado se forma el vermes adultos.

A pesar que es una infección frecuente, la egresada de la Universidad de Oriente, aseguró que desde hace cuatro semanas han registrado casos en edades escolares con complicaciones que han requerido intervención quirúrgica por obstrucción intestinal, esto debido a la cantidad de áscaris.

«Es la gran preocupación que estamos teniendo los pediatras, otros especialistas han publicado de la zonas centrales del país como Caracas y Valencia que tienen esta preocupación por casos de obstrucción intestinal por áscaris», señaló la doctora Salvatori a PRIMICIA.

La obstrucción intestinal puede ser parcial o completa, la primera no requiere entrar a quirófano, solo es hospitalizado para recibir el tratamiento médico, en cambio, la segunda sí amerita operar porque el número de vermes que pasaron a adultos y que viven en los intestinos del niño es inmensa, evitando que el paciente no pueda evacuar y tampoco ingerir alimentos ya que le genera náuseas y vómitos.

Síntomas

La ascaridiasis es asintomática o en algunos casos son síntomas gastrointestinales inespecíficos: vómitos, dolor de barriga, diarrea, dijo Salvatori.

Ante esto, la especialista realizó una serie de recomendaciones para los padres, ya que al aumentar el periodo de lluvias tienen que incrementar las medidas de higiene en casa.

«¿Cuál es la gran limitante en Ciudad Guayana? La escasez de agua potable», cuestionó Salvatori.

El almacenamiento de agua debe ser en las mejores condiciones posibles con envases tapados, si es para consumo recomendó de 5 a 10 minutos de hervor efectivo para que pueda ser consumida.

Lavar correctamente los alimentos y las manos son parte de las indicaciones.

Por otra parte, el factor inmunológico es otro de los puntos que preocupa a los médicos, «si no están bien nutridos los niños no tienen buenas defensas, no pueden actuar bien ante una infección», cerró.

Potabilización del agua

En cuanto a las condiciones del agua por tuberías, el nuevo presidente de Hidrobolívar, Daniel Valenzuela, precisó que en el sistema de potabilización está en condiciones normales.

«Hay momentos de lluvia y cuando el río crece aumenta la turbiedad del agua pero bacteriológicamente estamos por encima de la norma», añadió.

Explicó que los acueductos tienen las dosificaciones de sulfato, gas cloro, hipoclorito de sodio entre los químicos importantes, solo en la compra se habla de cien mil dólares mensuales que incluye el traslado y las sustancias químicas, estos gastos corren por la Gobernación del estado Bolívar, la Hidrológica y el Ministerio de Agua.

200 mil huevos al día

Las hembras adultas pueden producir hasta 200 mil huevos al día que se eliminan a través de las heces.

