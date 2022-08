Especialista asegura que si no se elimina el Impuesto a Grandes Patrimonios no habrá armonización tributaria en Venezuela

Entornointeligente.com /

Nicolás Maduro propuso este martes construir un poderoso Sistema Tributario Nacional en Venezuela y puso de ejemplo los sistemas tributarios de Estados Unidos y Europa, con los cuales a través del pago de impuestos se puede «invertir esa riqueza en salarios, en seguridad social, en viviendas, en salud pública».

En ese sentido, el abogado tributarista Leonardo Palacios aseguró que si no se elimina el Impuesto a Grandes Patrimonios no habrá armonización tributaria en Venezuela.

» El presidente Maduro pretende armonizar y coordinar el sistema tributario En las actuales condiciones es difícil: 1. El gobierno no cree en la descentralización ni ha respetado la autonomía municipal limitada. 2. No ha propiciado la hacienda estadal «, sostuvo mediante Twitter.

Explicó que no habrá armonización si no se procede a la eliminación del Impuesto Grandes Patrimonios. » Pues las altas alícuotas del «derecho de frente» local (impuesto inmobiliario urbano) y su coexistencia con el IGP lo hacen confiscatorio. La coexistencia del Impuesto Grandes Patrimonios y el Impuesto Inmobiliario Urbano, que grava inmuebles, que no producen renta, es una variación impositiva del grito, que todavia aturde de «Exprópiese». Si no se elimina el IGP no habrá armonización «, dijo.

Aseguró que el gobierno nacional piensa que la armonización es poner límites a las alícuotas de los impuestos municipales, sin limitar la vorágine de la imposición nacional. » En consecuencia, tenemos vorágine imposición nacional vs voracidad fiscal municipal. Hasta que no se asuma el compromiso político de definir de manera clara, y conforme a la Constitución, la necesidad de la transparencia de un Régimen de relaciones fiscales intergubernamentales, la armonización es una quimera «.

» Si el gobierno no asume, de manera inmediata, a una reforma tributaria integral, la armonización será la de la confiscatoriedad de la tributacion y no para definir mecanismos y principios de racionalización de la tributación. No habrá armonización» , mantuvo.

