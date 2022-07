Esparza defenderá vs. Guzmán el 6 de agosto

Entornointeligente.com /

FORT WORTH, TX — La recién coronada campeona mundial de peso mosca WBC, WBA y Ring Magazine, Marlén Esparza (12-1, 1 KOs) de Houston, TX, defenderá sus tres títulos mundiales por primera vez contra su rival obligatoria, la ex campeona mundial interina de peso mosca de la AMB, Eva «La Ley» Guzmán (19-1, 11KOs) de Maracay, Venezuela, el sábado 6 de agosto en Dickies Arena en Fort Worth, TX. El evento de peso mosca de 10 asaltos servirá como evento coestelar para Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson .

Además, en la cartelera, el favorito de los fanáticos de Dallas, TX, Maurice «Might Mo» Hooker (27-2-3, 18 KOs) se enfrentará a Blair «The Flair» Cobbs (15-1-1, 10 KOs) de Philadelphia, PA, en una pelea de peso welter a 10 asaltos. Abriendo la transmisión de DAZN, Bektemir «The Bully» Melikuziev (9-1, 7 KOs) de Indio, CA, se enfrentará a Sladan «The Miner» Janjanin (32-10, 24 KOs) de Boston, MA en un combate de 8 asaltos. evento de peso supermediano. Todas las peleas se transmitirán en vivo en todo el mundo, exclusivamente en DAZN a partir de las 8:00 p.m. ET.

🚨JUST ANNOUNCED🚨 @Marlen112Boxing will defend her 3 World Titles 🆚 Venezuela’s Eva Guzman in the co-main event. We’ll see a great match-up between Dallas’ Maurice Hooker and Philly’s @btheflair , and @BMelikuziev will open the DAZN broadcast on Aug 6th. #OrtizMcKinson pic.twitter.com/AbzeD0P9EB

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) July 26, 2022 También en la tarjeta y parte de The Golden Boy Fight Night: Ortiz Jr. vs. McKinson Prelims en DAZN y la página de YouTube de Golden Boy Boxing, Alex «Chi Town Heat» Martin (17-4, 6 KOs) regresa al ring contra el guerrero probado en batalla Henry «Hank» Lundy (31-10-1, 14 KOs). La pelea de 10 asaltos en peso superligero será parte de los combates preliminares antes de la transmisión de DAZN presentada por Beto Durán de Golden Fight Night y la estrella del boxeo en ascenso de Texas, Alex Rincón. Próximamente se anunciarán peleas adicionales en la cartelera.

Selecciones Editoriales Pelea Vergil Jr.- McKinson programada para agosto 6 41d Mike Coppinger | ESPN Herencia Hispana: Las atletas latinas redefinen los roles de la belleza 285d Katia Castorena | ESPN Digital 1 Relacionado «Estoy lista para Eva Guzmán. Defensa obligatoria o pelea por el título, ¡todas las peleas son un asunto serio para mí!» dijo Marlén Esparza .

«Esta es la oportunidad que estaba esperando para demostrar que soy la mejor», dijo Eva Guzmán . «Después de esta victoria, todo el mundo sabrá que soy la peleadora más peligrosa en las 112 libras».

SOMOS LATINAS EN ESPN+: Marlén Esparza, Mónica Puig, Luisa Blanco, Nicky Nieves y Joselyne Edwards comparten con Katia Castorena cómo han navegado por los estándares sociales de belleza a lo largo de sus carreras atléticas «Estoy listo para mostrarle al mundo que sigo siendo un guerrero», dijo Maurice Hooker . «Estoy listo para darles una pelea que siempre recordarán».

espnW en ESPN Deportes Entérate de los temas más actualizados en el mundo del deporte femenino en nuestra página, espnW .

Marlen Esparza nació en Houston, Texas. Comenzó su carrera en el boxeo a los 12 años después de crecer en un hogar que amaba el deporte. En mayo de 2012, Esparza se convirtió en la primera mujer estadounidense en calificar para competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el primer año en que el boxeo femenino hizo su debut como evento olímpico. Ganaría la medalla de bronce en la división de peso mosca femenino. En 2017, Esparza se convirtió en la primera mujer boxeadora firmada por Golden Boy Promotions.

En 2021, Esparza tuvo un año exitoso, con una victoria por decisión unánime contra Ibeth Zamora Silva por el Campeonato Mundial de Peso Mosca del CMB y defendió con éxito su nuevo título de campeonato mundial contra la ex campeona mundial Anabel «Avispa» Ortiz .

El 9 de abril, como parte de la cartelera de Ryan García vs. Emmanuel Tagoe , Esparza enfrentó su desafío más difícil hasta la fecha, enfrentándose a la campeona mundial de cinco divisiones Naoko Fujioka . La pelea enfrentó a la #1 contra la #2 en la división de peso mosca femenino, otorgándoles el honor de pelear por el primer Campeonato Mundial de Peso Mosca Femenino de Ring Magazine. Después de 10 asaltos de acción sin parar de dos de las luchadoras más poderosas de la división de peso mosca, los jueces fallaron a favor de Esparza por unanimidad, coronándola como la nueva campeona mundial WBC, WBA y Ring Magazine.

Huge shoutout to the champ, @Marlen112Boxing , who received her World Title belt yesterday from @WBABoxing ! Congratulations Marlen!! 🥊🙌🔥 pic.twitter.com/H1iDkvVgH9

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) July 6, 2022 Una luchadora consumada desde su debut profesional en 2015, Eva Guzmán ha subido rápidamente de rango a un campeonato mundial al derrotar a algunas de las peleadoras más duras de la división. Su primera gran prueba llegó en 2018 cuando se enfrentó a Yaditza Pérez por el Campeonato Mundial de Peso Mínimo Mundial de la IBA.

En 2021, Guzmán obtuvo el logro más significativo de su carrera hasta el momento, subiendo de peso y peleando en México por primera vez contra Isabel Millán para reclamar la corona como la nueva campeona mundial interina de peso mosca de la AMB. El nuevo título también le había valido el honor de convertirse en la nueva obligatoria para pelear contra Marlén Esparza por el Campeonato Mundial de Peso Mosca de la AMB, algo en lo que ha soñado convertirse desde su debut profesional.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com