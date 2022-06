Espanha defende na OMC acordo sobre exportações de cereais da Rússia e Ucrânia

Entornointeligente.com /

O acordo deve «ajudar a garantir a disponibilidade e acessibilidade dos alimentos, mantendo os mercados agroalimentares abertos e evitar as medidas comerciais restritivas injustificadas, especialmente as relacionadas com o Programa Alimentar Mundial (PAM)», disse a governante, citada pela agência Efe.

Relacionados guerra na ucrânia. A mudança de estratégia que está a deixar a Ucrânia em «dificuldades»

A comunidade internacional, acrescentou, «deve evitar a retórica protecionista e a tentação de adotar medidas restritivas que afetem a recuperação do comércio, e deve colocar-se de acordo na luta contra a fome e a pandemia, a recuperação económica e o papel central da OMC».

As declarações de Reyes Maroto surgem no primeiro dia da Conferência Ministerial, que reúne em Genebra os ministros dos Estados-membros desta organização, na primeira grande reunião desde 2017, em Buenos Aires.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A diretora-geral da OMC disse hoje que a estrada para o futuro será «acidentada e turbulenta», no dia em que começam as primeiras reuniões de alto nível em quase cinco anos.

«A estrada será acidentada e turbulenta, e poderá haver algumas minas terrestres no caminho», disse a nigeriana no arranque dos trabalhos, em Genebra, nos quais se espera que sejam discutidos os impactos da pandemia de covid-19, da invasão da Ucrânia pela Rússia, a insegurança alimentar e o excesso de pesca ilegal.

«Teremos de manobrar por entre as minas e ver como podemos garantir, com sucesso, um dois resultados positivos», acrescentou Ngozi Okonjo-Iweala, a primeira mulher a ocupar o cargo, no início da Conferência Ministerial de quatro dias.

Nas declarações aos jornalistas, citadas pela agência Associated Press, a responsável salientou que o comércio conseguiu tirar mil milhões de pessoas da pobreza, mas alertou que os países mais pobres, e as pessoas pobres nos países ricos, continuam muitas vezes a ser deixadas para trás.

Um dos principais temas em debate nas reuniões será o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia, com o bloqueio dos portos a impedirem exportações de 22 a 25 milhões de toneladas de cereais.

Os ministros terão de decidir se permitem um alívio ou mesmo a eliminação do bloqueio para ajudar a aliviar as pressões sobre os países que enfrentam já uma escassez de alimentos, entre os quais estão alguns países do norte de África e da África subsaariana.

A Organização Mundial do Comércio, criada em 1995 para suceder ao Acordo Geral Alfandegário e Comercial, enfrenta vários problemas de organização, a começar pela unanimidade no sistema de votações, o que na prática faz com que qualquer país possa bloquear qualquer decisão.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com