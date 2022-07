Entornointeligente.com /

Espanha confirma morte de segunda pessoa com varíola dos macacos País havia informado a primeira morte de paciente infectado na sexta; Brasil tem uma morte confirmada. Por g1

30/07/2022 14h16 Atualizado 30/07/2022

1 de 1 Partícula do vírus da varíola dos macacos; OMS detectou cerca de 80 casos em 12 países — Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY Partícula do vírus da varíola dos macacos; OMS detectou cerca de 80 casos em 12 países — Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY

A Espanha anunciou, neste sábado (30), a segunda morte de uma pessoa infectada com a varíola dos macacos (monkeypox) do país. A primeira havia sido anunciada na sexta-feira (29) .

De acordo com a imprensa espanhola, ambas as mortes estão sendo investigadas para determinar se a causa foi a varíola dos macacos. O jornal «El País» apurou que os dois pacientes desenvolveram uma inflamação no cérebro (encefalite) após contrair a doença .

Segundo a última atualização do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, a Espanha tinha, até sábado (29), 4.298 casos confirmados da doença – o maior número fora da África até agora.

Veja as características dos pacientes afetados na Espanha :

As idades vão de 10 meses a 88 anos; Do total de casos, 4.081 ocorreram em homens e 64 em mulheres. Três casos não têm dados sobre o sexo dos pacientes; 120 pessoas (das 3.750 para os quais há informação) precisaram ser hospitalizadas ; 135 pacientes (dos 2.353 para os quais há informação) tiveram complicações – as mais frequentes foram infecções bacterianas secundárias e úlceras bucais ; 3.458 dos 4.148 pacientes para os quais há informação eram homens que fazem sexo com homens. ( Veja o que se sabe sobre transmissão sexual ); Nos casos em que a forma de transmissão mais provável é conhecida (2.253), 82% das infecções ocorreram por contato próximo no contexto de uma relação sexual; outros 10,5% ocorreram por contato próximo não sexual. ( Entenda mais sobre as formas de transmissão da doença ).

Os óbitos na Espanha são os primeiros pela varíola dos macacos na Europa, que concentra mais de 70% dos casos fora da África.

Na sexta-feira (29), o Brasil também confirmou a primeira morte pela doença . Ao todo, o mundo já soma três mortes confirmadas pela varíola dos macacos fora do continente africano e 5 na África.

A Organização Mundial da Saúde ( OMS ) declarou a varíola dos macacos uma emergência de saúde global no último sábado (23).

O que é a varíola dos macacos?

A varíola dos macacos é uma doença causada pelo vírus monkeypox, que pertence à mesma família (poxvírus) e gênero (ortopoxvírus) da varíola humana. A varíola humana, no entanto, foi erradicada do mundo em 1980, e era muito mais letal.

A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama, independentemente da orientação sexual de quem está infectado.

A doença costuma causar os seguintes sintomas iniciais:

febre dor de cabeça dores musculares dor nas costas gânglios (linfonodos) inchados calafrios exaustão

Dentro de 1 a 3 dias (às vezes mais) após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo.

Nos últimos tempos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) , a taxa de letalidade da varíola dos macacos foi de cerca de 3% a 6%; para a varíola humana maior, já erradicada, esse percentual chegava a 30%.

