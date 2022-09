España superó a Portugal y avanzó al Final Four de la Liga de Naciones

Entornointeligente.com /

Un gol de Álvaro Morata lo ha cambiado todo para España. De eliminada de la Liga de Naciones, a la Final Four. De la desilusión, a la esperanza con la vista puesta en Catar.

No fue el mejor partido del equipo de Luis Enrique, ni mucho menos, pero el desacierto arriba de Portugal y un arreón final del equipo español fue suficiente para llevarse de Braga tres puntos que saben a gloria y hacen mirar al Mundial de otra manera.

Fue casi un milagro que España se llevara la victoria de tierras portuguesas, más con la desastrosa primera parte que cuajó. Hasta siete cambios hizo Lucho con respecto al once que cayó ante Suiza, pero las sensaciones fueron iguales o peores hasta que los cambios lo cambiaron todo.

Con Pedri y Gavi en el medio y la verticalidad de Nico Williams y Yéremy Pino en las bandas, el vuelco al partido fue radical y el oportunismo de Morata completó la gesta: España estará en la Final Four y, tan importante o quizás más, llegará a Catar con otra cara, la de la ilusión.

Tras los habituales minutos de tanteo entre dos equipos de mucho peso en el continente, el choque se definió. El balón iba a ser para los españoles, pero sin profundidad alguna, mientras que los lusos apostaban por la profundidad y la verticalidad cada vez que agarraban el esférico.

Eso sí, el primer susto llegó en un mal control de Unai Simón, que casi pierde el esférico en el área pequeña ante la presión de Cristiano Ronaldo. No rifar el balón tiene sus riesgos, y el portero vasco juega con fuego y lo asume. Finalmente, el colegiado dictaminó que había sido saque de esquina.

Un potente chut lejano de Neves fue el siguiente aviso, pero fue una contra voraz la que casi pone el primero en el marcador. Diogo Jota agarró el balón en el área, recortó y se sacó un latigazo ante el que reaccionó Unai Simón con una parada impresionante.

España apostaba por dormir el partido, por mover de un lado a otro el balón, por ponerle cloroformo al juego. Pese a que el empate no le valía, parecía no tener prisa, esperando una oportunidad que no llegaba. Arriba, Morata caía constantemente en fuera de juego, Ferran era anulado por Nuno Mendes y Sarabia estaba demasiado tímido.

Otra error en la salida del balón ocasionó un nuevo susto, aunque el verdadero peligro llegó con un chutazo de BernardoSilva que dio en el lateral de la red. El efecto óptico hizo que el público celebrara portugués celebrara el gol, pero de nuevo España se había salvado.

No cambió el panorama tras el descanso, con un nuevo error individual causando problemas. Esta vez fue Carvajal, pero Cristiano no supo aprovecharlo. Solo ante Unai, el meta vasco le ganó el mano a mano al luso en una acción de las que no solía perdonar en sus mejores años.

Cambios efectivos

Luis Enrique movió el banquillo, y los cambios dieron otro aire. Pedri y Gavi entraron en la sala de máquinas y el partido comenzó a inclinarse del lado español. Eso sí, de nuevo estuvo a punto de marcar Portugal tras una falta lateral que remató Ruben Dias como pudo y que Carvajal sacó casi bajo palos.

Y los siguientes dos cambios, revolucionaron el encuentro. La salida de Nico Williams y Yéremi Pino dieron a la Roja la profundidad deseada y el dominio se transformó en ocasiones. El primer tiro a puerta del equipo español fue en el minuto 70, con Morata como protagonista. Demasiado flojo, sin embargo.

Fue un aviso. España embotelló a los lusos y los siguientes disparos ya sí llevaron veneno: primero un disparo con rosca de Nico, después un zapatazo de Morata ante el que se lució Diogo Costa.

Había comenzado a creer el equipo español, y el milagro llegó. Carvajal sacó un preciso centro, Nico cabeceó al área pequeña y Morata, oportunista, empujó el balón a la red. Pudo empatar justo después Cristiano, pero de nuevo se encontró con Unai Simón.

El billete para la Final Four, que se jugará en junio previsiblemente en Países Bajos con los neerlandeses,Croacia e Italia, era para la Roja.

