España, queda a un paso de la Eurocopa 2020

RETRASO. España igualó 1-1 con Noruega en Oslo y aplaza su clasificación. Redacción NORUEGA, AFP España falló en su intento de garantizarse el sábado su pase a la Eurocopa de 2020 al no poder pasar del empate 1-1 con Noruega en Oslo, aunque tendrá una nueva oportunidad el martes ante Suecia. Saúl Ñíguez abrió el marcador de disparo desde la frontal (47), pero Joshua King empató en el descuento de penal (90+3), impidiendo una victoria de la Roja, que le habría dado la clasificación matemática para el torneo continental. “Que te empaten en el minuto 93 con cuatro de descuento, la sensación no puede ser buena”, aseguraba tras el partido, el seleccionador español, Robert Moreno. Pese al tropezón, que corta una racha impecable de victorias, España sigue líder del grupo F de clasificación con 19 puntos, cinco más que Suecia y seis más que Rumanía, con lo que sigue en buena posición para clasificarse. “Era importante clasificarnos ya para estar un poco más tranquilos, no ha sido así, pero el equipo acaba el partido con un empate que suma un punto y a intentar ganar el próximo partido”, dijo tras el partido Sergio Ramos. El capitán de la Roja vio empañada su hazaña de convertirse este sábado en el jugador que más veces ha jugado con España al disputar ante Noruega su encuentro 168. Ramos superó la anterior marca que detentaba el emblemático portero Iker Casillas con 167 encuentros, pero no podrá ayudar a su equipo el martes en Suecia tras ver una amarilla en el encuentro de este sábado.

