España | Pedro Sánchez deja de usar corbata para ahorrar energía

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se presentó este viernes a su rueda de prensa sin corbata, explicando que es una forma de ahorrar energía. Sánchez pidió a ministros y otros funcionarios que hagan lo mismo cuando no sea necesario el uso de esta prenda, reseña CNN .

«No llevo corbata, eso significa que podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos que cuando no sea necesario, no utilicen la corbata», ha afirmado Sánchez en alusión a su indumentaria.

#29Jul | 🇪🇦 Pedro Sánchez ( @sanchezcastejon ) comparece sin corbata en la Moncloa y pide a cargos públicos no usarla como gesto de ahorro energético. pic.twitter.com/dTP8snro6h

— 800 Noticias (@800Noticias_) July 29, 2022

También ha anunciado que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el lunes, un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético: «Una tarea en la que debemos colaborar porque es de todos», ha sostenido.

El objetivo de estas medidas, en palabras de Sánchez, es reducir la factura energética y contribuir a reducir «nuestra dependencia del agresor, en este caso Putin». Además, precisó que espera que sirvan para combatir la inflación, que este mes de julio ha alcanzado el 10,8 % interanual, la mayor cifra desde hace casi 40 años.

