España: la ola de calor del mes de julio cuadruplicó el número de muertes comparado con 2021

2 de agosto de 2022.- El pasado mes de julio se caracterizó por una intensa ola de calor que afectó a España entre los días 9 y 18. Las consecuencias resultaron especialmente graves, teniendo en cuenta que los expertos suelen considerar la primera ola de calor del año como la más peligrosa, por la escasa precaución y la falta de medidas tomadas por la población de riesgo. Sin embargo, el mes de julio se saldó con 9.687 muertes más de las esperadas para el periodo, de las cuales 2.176 se podrían atribuir a las altas temperaturas entre los días 1 y 30 del mes, según informa el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Esto significa que se produjeron más del doble de muertes respecto al mes de junio y casi cuatro veces más que durante las mismas fechas de julio del año pasado. Las altas temperaturas representan un gran peligro para la población en general, pero sobre todo para aquellas personas con patologías cardiovasculares y respiratorias previas. Resulta esencial tomar medidas preventivas para evitar la exposición al sol, reducir la deshidratación y ajustar la medicación, especialmente la aplicada para reducir la tensión o los fármacos diuréticos. Una de las consecuencias del cambio climático ha sido la progresiva anticipación de las olas de calor. Así, la ola de junio supuso una de las más intensas desde 1975. La tendencia a la baja en la mortalidad de los últimos años parece haber cesado y se observa un cambio drástico en el verano de 2022 como muestran los informes del MomoTemp del ISCIII. Mientras que la ola de calor de julio del año pasado duró tres días y se saldó con 74 muertes, la de este año se extendió durante más de una semana, alcanzando las 870 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Solo en el mes de julio de este año se duplicaron las muertes por exposición al calor de todo el 2021. Esto supone un alarmante retroceso con respecto al descenso de muertes que se observaba desde 2017 y convierte a 2022 en el peor año desde el 2015, primero del que se tienen registros en el Panel Momo del ISCIII. Durante la ola de calor del pasado julio, 21 provincias llegaron a estar en riesgo alto de probabilidad de exceso de mortalidad atribuible a las temperaturas elevadas. De entre ellas, Madrid fue la provincia más afectada, seguida de Valladolid, Badajoz, Toledo, Sevilla y Salamanca. La misma tendencia se puede observar según el Índice Kairos del ISCIII en la primera semana de agosto, en la que Madrid permanecerá de forma notable en riesgo alto del 100%, seguida por Pontevedra, aunque con una probabilidad considerablemente menor, oscilando entre el 62% y el 79%. Madrid es la provincia que ha registrado el mayor número de fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en el mes de julio con una importante diferencia respecto al resto de España. Los últimos datos registrados en el Panel MoMo hasta el día 30 de julio contabilizan un total de 486 muertes. A la capital le siguen Sevilla (129 muertes), Badajoz (106 muertes) y Barcelona (104), aunque con unas cifras de exceso de mortalidad notablemente inferiores. Sin embargo, las provincias de Málaga, Cádiz, Tarragona, Las Palmas y la ciudad de Melilla no han registrado ninguna muerte por temperaturas elevadas, aunque esto no significa que estas zonas no hayan sufrido la ola de calor. El registro de 0 muertes en estas provincias puede deberse a que sus temperaturas umbrales de disparo de la mortalidad atribuible al calor no han sido superadas. Así nos encontramos con que la temperatura en la que se dispara la mortalidad en A Coruña es de tan solo 26ºC mientras que en Sevilla es de 40ºC. Del mismo modo hay que tener presente que el Índice Kairós no se guía por aquellos lugares en los que se dan las temperaturas más elevadas, si no que al igual que sucede con las olas de calor se tienen en cuenta, entre otros factores, las temperaturas normales en el territorio y los umbrales de disparo de la mortalidad por calor que son diferentes en cada una de las provincia. España atraviesa uno de los veranos más mortíferos de los últimos años y el peor desde que el Instituto Carlos III tiene registros. Las medidas de prevención contra el calentamiento climático serán esenciales para paliar los efectos de unas olas de calor cada vez más intensas, más largas y más frecuentes. De la misma manera es imprescindible continuar con las recomendaciones que se toman para proteger a los grupos más frágiles: ancianos, lactantes, menores de cuatro años, embarazadas y población con enfermedades cardiovasculares y respiratorias previas.

