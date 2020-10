España: Gobierno declara nuevo estado de alarma y aprueba toque de queda

Entornointeligente.com /

España regresa al pasado. De otra manera, pero lo hace al fin y al cabo. Pedro Sánchez ha anunciado este domingo, después de un Consejo de Ministros extraordinario, el decreto de un estado de alarma desde este mismo domingo que, sin llegar al confinamiento total, permita un paraguas legal para los toques de queda y las restricciones a la movilidad que están aprobando las comunidades autónomas ante la segunda ola del coronavirus.

El nuevo decreto del estado de alarma, de hecho, no se parece en casi nada al primero. La idea es que se pueda prolongar hasta «el 9 de mayo» con el objetivo de restringir la movilidad, pero esta vez la gestión recaerá en las comunidades autónomas (no como en marzo, cuando el Gobierno ejercía como mando único). El estado de alarma, previsto en el artículo 116 de la Constitución, no implica, por lo tanto, un confinamiento total. Además, a diferencia de en marzo, ahora sí que parece clara cuál será su duración. «No es inamovible», añadió Sánchez. El presidente fue claro: «No hay confinamiento general, pero debemos quedarnos en casa todo lo que sea posible».

El objetivo no es otro que amparar las medidas que tomen las comunidades, como por ejemplo el toque de queda, ya extendido en muchas de ellas, o los confinamientos perimetrales. Precisamente en el caso del toque de queda será de once de la noche a seis de la mañana en todo el país, con un margen para las autonomías para adelantarlo o atrasarlo una hora. Asimismo, en el decreto también se incluye el llamado «semáforo covid» , que muestra el nivel de riesgo en función de las zonas. Los niveles serán bajo, medio, alto y extremo. El extremo estará por encima de 250 casos por cada 100.000 habitantes. El bajo será entre 25 y 50, el medio entre 50 y 150 y el alto hasta 250. También se tendrá en cuenta la ocupación de las UCI y la tasa de positivos. El Gobierno, entre tantas medidas distintas e incluso superpuestas, busca certidumbre, la misma que ha faltado meses atrás. A esto hay que añadir que las comunidades podrán restringir su entrada y salida, salvo por causa justificada, como ir al trabajo o ir al médico. En su comparecencia, Pedro Sánchez explicó que el estado de alarma se aprueba siguiendo las peticiones de «diez comunidades autónomas y de la ciudad autónoma de Melilla». El presidente del Gobierno sostuvo que quiere «hablar claro» y «transmitir la realidad». El objetivo, expresó, es limitar «tanto la movilidad como los contactos personales». Además, hizo hincapié en el cambio de estación, a agudiza la situación, que es «extrema».

Disciplina social, unidad y moral de victoria. Son las tres claves que da el Ejecutivo para «lograrlo». El virus «tiene ya otras características» en esta segunda ola, sobre todo en cuanto a la «letalidad o la presión hospitalaria». Por eso el estado de alarma es diferente al de marzo. El órgano de cogobernanza, asimismo, será el consejo interterritorial de Sanidad. Sánchez hizo también un llamamiento a las fuerzas políticas para apoyar y prorrogar este estado de alarma hasta mayo.

Tendrá que acudir al Congreso en dos semanas En un primer momento, el Gobierno solo tiene potestad para marcar el estado de alarma durante 15 días. Posteriormente, habría que entrar en el mismo proceso que en marzo, abril y mayo. Es decir, acudir al Congreso para aprobar próximas prórrogas. Pedro Sánchez busca evitar eso fijando el estado de alarmadurante un periodo de tiempo más largo, haciéndolo finito desde el principio. Por ahora, tanto Ciudadanos como el PNV ya se han mostrado a favor.

Sánchez ya había avisado el viernes, en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, de la gravedad de la situación, y de la necesidad de adoptar medidas estrictas ya, con el fin de evitar tener que llegar a un confinamiento domiciliario como el de marzo.

