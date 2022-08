España confirma brote de gripe aviar en Huelva

Entornointeligente.com /

El Laboratorio Nacional de Referencia de la Influenza Aviar en España, el Laboratorio Central de Algete, ha confirmado un foco de gripe aviar en la provincia de Huelva, en una explotación del municipio de Aracena, con un censo de 37.000 aves, pollos de engorde, repartidos en dos naves. Se trata del foco número 30 de esta enfermedad en Andalucía, el octavo en la provincia onubense por 22 registrados en la de Sevilla si bien este, junto con el notificado hace diez días, se producen después de cinco meses sin registrarse ningún foco.

Según la Consejería de Agricultura, la sospecha de la enfermedad vino derivada por la detección y comunicación el día 16 de agosto de un cuadro con incremento anormal de la mortalidad en una de las naves de la explotación.

Las muestras tomadas durante la visita de inspección oficial llevada a cabo por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta de Andalucía se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, donde se ha confirmado que se trata de una cepa de IAAP subtipo H5N1, continuándose con todo el protocolo establecido.

Los servicios veterinarios de la administración andaluza procedieron de inmediato a la inmovilización de la explotación afectada, realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen del foco y explotaciones en riesgo por movimientos de personas y vehículos, el sacrificio de todo el censo de la explotación y eliminación del pienso y demás materias que pudieran vehicular el virus.

Además, se ha establecido una zona de restricción alrededor del foco con tres kilómetros de zona de protección y 3-10 km de zona de vigilancia. En la zona de restricción se encuentran 4 granjas de pollos y pavos de engorde en el radio de 3 km (zona de protección) y 8 granjas de pollos y pavos de engorde en el radio de 10 km (zona de vigilancia).

Al igual que en los anteriores focos detectados en las provincias de Sevilla y Huelva, el análisis realizado ha dado como resultado que se trata de gripe aviar del subtipo H5N1, que es el que está afectando a Europa en los últimos meses. Cabe recordar que este no ha mostrado capacidad zoonótica, no obstante, no se recomienda la exposición a aves que muestren cualquier síntoma compatible con la enfermedad o que se hallen muertas en el campo. El virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural trabaja activamente no solo en el control de los focos detectados sino también en prevenir y frenar, en la medida de lo posible, la expansión de la enfermedad a zonas libres de gripe aviar.

Desde la Consejería se trabaja en estrecha colaboración tanto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como con la Consejería de Salud y Familias del Gobierno de Andalucía. Las administraciones recuerdan la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente las medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, además de reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

Con información de EuropaPress.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com