España apoya que Ucrania se una a la candidatura ibérica para el Mundial 2030

«Tengo entendido que mañana va a haber una comparecencia donde se da cuenta de esta posibilidad», dijo la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y su homólogo portugués, Fernando Soares, tienen previsto dar una rueda de prensa en la localidad suiza de Nyon el miércoles para «actualizar la información sobre la Candidatura Ibérica al Mundial 2030». «En cualquier caso sí les puedo decir que por supuesto el Gobierno apoyaría esa inclusión de Ucrania en nuestra candidatura Ibérica por una razón importante, creo, en este contexto y es que vincular el deporte con la paz es siempre es una buena noticia», dijo Rodríguez. El periódico británico The Times había informado de que Ucrania se uniría a la candidatura ibérica como sede de uno de los grupos de la primera fase. Preguntadas por AFP, tanto la Federación Española como la Portuguesa remitieron a la rueda de prensa del miércoles. España y Portugal oficializaron su candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030 el 5 de junio de 2021 antes de un partido amistoso entre ambos conjuntos en el estadio Metropolitano de Madrid. En ese acto, estuvieron presentes el primer ministro portugués, Antonio Costa, y su homólogo español, Pedro Sánchez, como muestra del apoyo gubernamental a la iniciativa, además del presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa y el rey de España, Felipe VI. Según la prensa, España ya ha seleccionado 15 estadios candidatos a acoger los eventuales partidos del Mundial, de los que saldrán once definitivo, mientras Portugal contará con tres sedes. Los organizadores del Mundial-2030 serán anunciado en el 74º Congreso de la FIFA en 2024. Ucrania ???? acompañará a España ???? y Portugal ???? en la candidatura para organizar el Mundial 2030. Competirán contra Argentina ????-Chile ????-Paraguay ????-Uruguay ???? y Arabia Saudita ????-Egipto ????-Grecia ????. Lo informa The Times. pic.twitter.com/gVj6xH70f6

— VarskySports (@VarskySports) October 4, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 4/10/2022

