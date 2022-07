Eso es imperdonable

Entornointeligente.com /

NOTA DEL AUTOR: Recuerden que esta es mi opinión personal, nada que ver con Aporrea, ni del web master, administradores y o colaboradores, ni con ningún partido político, movimiento social, u organización de ningún tipo. No pertenezco ni colaboro con ningún grupo de intereses políticos, sociales, gremiales, sindicalistas, con nada, ni con nadie, yo ando solo. Bueno … Este es el colmo del abuso de poder, de la desfachatez, y de la continuada conducta criminal del actual jefe de Estado venezolano contra el Pueblo venezolano, contra su propio Pueblo, digo yo. No lo digo como insulto, no, no, no, sino como una cosa verificable, confirmable, y comprobable, o sea: 1- su conducta criminal, textualmente, es un hecho, ya que él regularmente quiebra las leyes de nuestro país y de nuestra Constitución (hay muchísimos ejemplos), 2- su desfachatez al hacer lo que a él le dé la gana con el dinero del Pueblo (¡no es su dinero!), es claramente una tremenda desfachatez (hay muchísimos ejemplos), y 3- su abuso de poder es comprobable ya que, entre tantas otras cosas, él se otorga el derecho de inventar y firmar decretos a su gusto y/o al gusto de sus socios y colaboradores, normalmente en secreto, sin que esos decretos tuvieran la chance REAL — como debería ser — de ser previamente y públicamente revisados y/o modificados y/o aprobados (o no) vía, por ejemplo, una asamblea nacional responsable que debería estar ejerciendo su DEBER de representación PRINCIPALMENTE a favor de las mayorías que votaron por ellos primer lugar, en vez de, al parecer, ocuparse de acelerar prioritariamente los intereses del actual jefe de Estado venezolano (y sus socios y colaboradores), y menos todavía, de proteger o promover o dejar pasar decretos que favorecen los intereses de una muy pequeña minoría rica que probablemente jamás votaron por ellos en primer lugar. Un reciente titular en Aporrea dice: Gobierno venezolano construirá diez hoteles de lujo en la isla La Tortuga a través de las Zonas Económicas Especiales Allí dicen que el actual jefe de Estado venezolano dijo: «No exagero cuando les digo que el proyecto de la isla La Tortuga, es el proyecto turístico más grande e importante que hay hoy por hoy en el Caribe y en el mundo … Atención inversionistas del Asia, de Europa, de América Latina, vengan para Venezuela y miren esta belleza de la isla La Tortuga, el proyecto virgen, ecológico, más importante del mundo entero y el Caribe, que hoy la estoy decretado como Zona Económica Especial.» 1) Aparte del hecho de que al leer esa noticia, me dio ganas de gritar a toda voz, ¡CDM!, y 2) aparte del hecho de que el actual jefe de Estado venezolano anda decretando lo que a él le da la gana sin exigir que sus decretos pasen por un REAL y honesto proceso de revisión y aprobación, y 3) aparte del hecho de que existe una asamblea nacional que pareciera estar allí solo para besarle el trasero al actual jefe de Estado venezolano en vez de hacer su DEBIDO trabajo y representar los intereses del Pueblo antes de apoyar los intereses de los ricos, cosas como el hambre, la comida nutritiva, los medicamentos, el servicio de salud, la luz, el agua, los salarios, las pensiones, la educación, y cosas así, y 4) aparte del hecho de que este proyecto de 10 hoteles de lujo en la Isla Tortuga es solo uno más de los proyectos casi (quasi) (que parecen ser) personales del actual jefe de Estado venezolano, básicamente planificados en secreto y diseñados únicamente para los ricos, proyectos que en sí contradicen sus DEBER como jefe de Estado, quien fue electo por un Pueblo que jamás podrá gozar de esos hoteles de lujo, 5) existe el hecho de que mientras él promueve este tipo de proyectos paras los ricos, nosotros, el Pueblo (más de 80% de la población en mi estimación), totalmente impotentes e indefensos ya que no tenemos representación REAL ni en la asamblea nacional ni en el gobierno, vivimos en un constante estado de esclavismo moderno impuesto DELIBERADAMENTE sobre nosotros vía decretos firmados por él mismo, el actual jefe de Estado venezolano, decretos diseñados específicamente para esclavizarnos (eso lo puedo comprobar legalmente), y que (que yo sepa) jamás fueron cuestionados por la asamblea nacional, donde nuestros salarios mínimos y pensiones (controlados por el mismo jefe de Estado) bajaron progresivamente de unos $500 al mes en el 2013, a menos de $30 al mes hoy. Sí señor. Eso se llama, esclavismo, no hay otra manera de expresarlo con mayor precisión, que yo sepa. O sea, hay mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho dinero disponible para acomodar, para chuparles los dedos, y para besarles los traseros a los ricos que NO votaron por él, pero no hay NADA de dinero para pagarles salarios y pensiones dignas a quienes, en primer lugar, les construyen esos hoteles de lujo a los ricos, los miles de albañiles, electricistas, plumeros, camioneros, obreros, etc., que SÍ votaron por él. Para ellos no hay nada. Eso es de muy bajo carácter, ¿no creen? Si lo es, visto desde cualquier punto de vista. Hay mucho, mucho, mucho, mucho, mucho dinero para cosas «importantes» como para aparentar, para intentar hacerles creer FALSAMENTE al resto del mundo que aquí en Venezuela las cosas son bellas, que todo va bien, que Venezuela es un país maravilloso, moderno, y todo tipos de otras monumentales mentiras parecidas, pero, no hay ni un solo maldito centavo, ni por debajo de las piedras de los jardines de Miraflores, para pagarles salarios dignos a quienes mantienen esos hoteles de lujo para los ricos, a los empleados que les lavan la ropa sucia y el vómito y el semen de las habitaciones a los ricos después de sus groseras fiestas y orgías, o a quienes les lavan sus pocetas sucias cubiertas de enfermedades sexuales y sangre por todos lados, sangre sucia y contaminada, goteada de sus narices y traseros destrozados por la cocaína. ¿Sabían que esto último es una práctica común entre los ricos (porque tienen mucho dinero para gastar en la cocaína)? Se llama » boofing ,» es el consumo de la cocaína vía el ano. Así me lo contó un rico una vez, y es verdad, lo investigué después de que él me lo dijera porque yo no le creía, pero, así es. ¡Hasta eso llegan! No hay suficientes centavos en los cofres del Estado para aprovisionar al Pueblo venezolano (¡que votaron por ellos!) con ni un mínimo de medicamentos entre los más sencillos, más baratos, y los más necesarios del planeta, como la penicilina, la codeína, y los anticonceptivos por ejemplo, cosa que hoy Venezuela se encuentra siendo el país con la más altas tasa de embarazos entre adolescentes de toda Sur América (un monumental retroceso en nuestra sociedad, monumental, no hay excusas). Sí señor, no hay suficientes centavos para proteger as nuestras jóvenes de un embarazo precoz, sin embargo, estoy seguro que habrá todo el dinero del mundo para asegurar que se monte posiblemente el «mejor» y «más grande e importante» servicio turístico de prostitución del mundo precisamente en la Isla Tortuga, para complementar, «el proyecto turístico más grande e importante que hay hoy por hoy en el Caribe y en el mundo.» ¿Verdad? ¡CDM! Eso es imperdonable. N.B. No hablo solamente de la alta probabilidad de que se monten servicios de prostitución de «alta gama» para los ricos en la Isla Tortuga, no, hablo del todo, del proyecto, de la actitud, y del comportamiento, o sea, todo eso es absolutamente imperdonable, en mi libro.

