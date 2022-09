Esfuerzo pérdido

Entornointeligente.com /

Los emprendedores informales (buhoneria) atendiendo el llamado, para que abandonen la propuesta revolucionaria y asuman de forma natural el consumismo, en «socialismo»están anarquisando otra ves las acera de las principales ciudades: entre vallas, que estaban prohibidas y la saturación por las redes de la PATRIA, con insitacion al consumismo.

Si vamos dos décadas atrás; sabríamos lo que significaba cómo antros de corrupción, determinada estantería sembrada en las capitales de los Estados.

Tenemos que tomar en cuenta las necesidades del PUEBLO y la ingerencia en materia económica, para mantener un orden y debilidades en la administración, que los hace de la calle y los obliga migrar a formas simples para sustentar la familia, encontrando como solución lo primario y más descompuesto de la economía informal (ahora mal llamada emprendedores).

Todo lo que costó a principio de la revolución, con una lucha titánica para desaparecer de los corredores emblemáticos de las ciudades la buhoneria; ahora está volviendo aparecer, permisada de emprendedores y al parecer las autoridades se hacen los desentendido, para evitar que se le caliente la calle; sin medir consecuencias que podrían volver aquellos tiempos y la anarquía nuevamente se instale, mostrando la ventana descompuesta, que significaría para la imagen del turismo y la usurpación a los espacios que pertenecen a transeúntes.

La falta de voluntad política se está notando en la permisividad, que ya está complicando las camineria y se ven los gestores de puesto: ordenando los espacios donde se pueden colocar.

Hay algo que es necesario hacer, para mostrar gobernabilidad; de lo contrario se nos puede venir encima el vicio capitalista que alimenta el desorden en la economía.

Esta rama no es la que más preocupa, pero tenemos que tomarla en cuenta; porque no forma parte de las imágenes que quieren mostrar para vender el turismo, donde proliferen los centros de visita que no permitan seguridad a los que vienen a dejar dólares, que es lo importante para unos planificadores que no tienen la visión necesaria, para diferenciar el turismo social del comercial.

Tenemos que determinar, que nos proporciona, lo que estamos construyendo: si es empezar de nuevo o volver a alimentar el pasado, regresando a un futuro insierto, dónde no se entiende lo que significa PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. SIN PATRIA NO QUIERO VIDA. HAZTE CONCIENCIA

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com