Arctic Monekys, la mítica banda británica de rock alternativo está por lanzar su próximo álbum « The Car «. En sus redes sociales, la banda ha compartido su nuevo single «Body Paint». Este es el sengundo single del nuevo disco después de «There’d Better Be a Mirrorball».

