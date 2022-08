Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo Escritor Salman Rushdie, esfaqueado por um homem nos EUA, pode perder um olho e está em aparelho respirador Rushdie é autor de 'Versos satânicos' e foi jurado de morte pelo Irã. Os nervos de um dos seus braços foram cortados e o seu fígado foi atingido. Por g1

12/08/2022 20h17 Atualizado 12/08/2022

1 de 1 Salman Rushdie em 2015, durante uma entrevista — Foto: Eloy Alonso/Reuters Salman Rushdie em 2015, durante uma entrevista — Foto: Eloy Alonso/Reuters

O escritor Salman Rushdie , que foi esfaqueado por um homem nesta sexta-feira (12) em um atentado, provavelmente perderá um olho, teve os nervos de um braço cortados e foi atingido no fígado, disse seu agente. Rushdie foi colocado em um respirador.

O agente Andrew Wylie divulgou um comunicado por escrito no qual afirmou que as notícias não são boas.

Compartilhe pelo WhatsApp Compartilhe pelo Telegram

O romancista é ameaçado de morte pelo Irã desde 1989 por conta de seus textos e foi esfaqueado enquanto estava no palco em uma palestra no estado de Nova York, nos Estados Unidos . Após o ataque, ele foi transportado por helicóptero até um hospital, afirmou a polícia.

Quem é Salman Rushdie?

Leia também

Salman Rushdie, autor de 'Versos satânicos' e jurado de morte pelo Irã, é esfaqueado por homem nos EUA Quem é Salman Rushdie, autor de 'Versos Satânicos' alvo de ataque em Nova York Entenda a ordem de morte que o Irã emitiu em 1989 contra o escrito

Palestra sobre liberdade artística

Um homem correu para o palco da Chautauqua Institution, em Nova York, e atacou Rushdie, de 75 anos, quando ele estava sendo apresentado para fazer uma palestra sobre liberdade artística, disse uma testemunha.

Um policial estadual presente no evento levou o agressor sob custódia, disse a polícia. O suspeito foi identificado como Hadi Matar, um homem de 24 anos de Fairview, New Jersey, que comprou uma entrada para o evento, disse a polícia.

«Um homem pulou para o palco não sei de onde e começou o que parecia ser uma pancada no peito, golpes repetidos no peito e no pescoço», disse Bradley Fisher, que estava na plateia. «As pessoas gritavam, gritavam e ofegavam.»

Polícia dos EUA: homem de 24 anos esfaqueou Salman Rushdie

O autor caiu no chão quando o homem o atacou, e foi então cercado por um pequeno grupo de pessoas que suspendeu suas pernas, aparentemente para enviar mais sangue para a parte superior de seu corpo. O agressor foi contido, de acordo com uma testemunha que compareceu à palestra e pediu para não ser identificada.

Ameaças por 'Os Versos Satânicos'

Rushdie, que nasceu em uma família muçulmana indiana, enfrentou ameaças de morte por seu quarto romance, «Os Versos Satânicos», que alguns muçulmanos disseram conter passagens blasfemas. O romance foi banido em muitos países com grandes populações muçulmanas após sua publicação em 1988.

Um ano depois, o aiatolá Ruhollah Khomeini, então líder supremo do Irã , pronunciou uma fatwa, ou édito religioso, pedindo aos muçulmanos que matassem o romancista por blasfêmia.

Rushdie se escondeu por muitos anos. O governo iraniano disse em 1998 que não apoiaria mais a fatwa, e Rushdie tem vivido de forma relativamente aberta nos últimos anos.

Organizações iranianas, no entanto, levantaram uma recompensa de milhões de dólares pelo assassinato de Rushdie. E o sucessor de Khomeini como líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, disse em 2017 que a fatwa ainda era válida.

Livro de memórias

Rushdie publicou um livro de memórias sobre sua vida após a fatwa chamado «Joseph Anton», o pseudônimo que utilizou enquanto estava sob proteção policial. Seu segundo livro «Os Filhos da meia-noite» é uma alegoria de realismo fantástico que se passa durante a partição da Índia, em 1947, e ganhou o Prêmio Booker. Seu novo romance «Victory City» deve ser publicado em fevereiro.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse em nota que estava chocado que Rushdie havia sido «esfaqueado enquanto exercia um direito que nunca deveríamos parar de defender».

Rushdie estava na Chautauqua Institution para participar de um debate sobre os Estados Unidos como asilo para escritores e artistas no exílio e «como uma casa da liberdade para a expressão criativa», de acordo com o website da instituição.

Não havia checagens evidentes de segurança no local, e os funcionários conferiram apenas os ingressos dos presentes na entrada, afirmou a testemunha que estava no local. A Chautauqua Institution se recusou a comentar sobre medidas de segurança.

Rushdie se tornou um cidadão norte-americano em 2016 e vive na cidade de Nova York.

Veja os vídeos mais assistidos do g1

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com