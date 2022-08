Escritor Salman Rushdie esfaqueado no pescoço em evento em Nova Iorque

Entornointeligente.com /

O escritor Salman Rushdie, que sofreu ameaças de morte durante anos depois de escrever The Satanic Verses ( Os Versículos Satânicos , em português), foi esfaqueado no pescoço durante um ataque de que foi alvo num palco no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, enquanto discursava num evento da Instituição Chautauqua.

O estado físico do autor britânico não é conhecido, mas a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, garantiu aos jornalistas que Rushdie está «vivo» e «a receber os cuidados de que precisa».

Subscrever «Um suspeito do sexo masculino subiu ao palco e atacou Rushdie e um entrevistador. Rushdie sofreu uma aparente facada no pescoço e foi transportado de helicóptero para um hospital da região. O seu estado de saúde ainda não é conhecido» , disse a polícia do estado de Nova Iorque em comunicado.

Tras ser atacado con arma blanca durante un evento, Salman Rushdie fue trasladado al hospital en un helicóptero pic.twitter.com/jBFe1StZzu

– Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 12, 2022

Um vídeo publicado online mostra elementos da plateia a correr para o palco imediatamente após o incidente.

O agressor foi contido por quem estava no local.

Ainda não se sabe em que estado físico está o escritor.

To summarize reports:

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event. He received aid on-site and was able to eventually walk off stage with assistance.

This man has been detained by police: pic.twitter.com/nkQSMkJt24

– Ryan Kelly (@NotThatRKelly) August 12, 2022

O livro de Rushdie «The Satanic Verses» está proibido no Irão desde 1988, pois muitos muçulmanos o consideram uma blasfémia. Um ano depois, o falecido líder do Irão, o aiatola Ruhollah Khomeini, pediu a morte de Rushdie, tendo oferecido uma recompensa superior a três milhões de dólares a quem o assassinasse.

Entretanto, o governo do Irão distanciou-se da posição de Khomeini, mas o sentimento anti-Rushdie perdurou. Em 2012, ma fundação religiosa iraniana semioficial elevou a recompensa para 3,3 milhões de dólares.

O escritor chegou a viver na clandestinidade, sob segurança, mas desvalorizou a ameaça na altura, dizendo que não havia «nenhuma prova» de que as pessoas estivessem interessadas na recompensa.

Ahmed Salman Rushdie é autor do livro ‘Versos satânicos’ e ameaçado de morte pelo Irã. pic.twitter.com/So0msY8qhQ

– Fernanda Picchirulle Tonelli C. MacMillan (@floresdepapel6) August 12, 2022

Nesse ano, o escritor publicou o livro de memórias «Joseph Anton – Uma Memória», sobre a fatwa.

Autor de cerca de duas dezenas de títulos, Rushdie recebeu o prémio Booker em 1981 por «Os Filhos da Meia-Noite», também distinguido com o Booker of Bookers, em 1993, e, em 2008, o Best of the Booker.

«O Último Suspiro do Mouro» valeu-lhe o prémio Withbread, em 1995, e o Prémio Literatura da União Europeia, em 1996.

Salman Rushdie é publicado em Portugal pela Dom Quixote.

em atualização

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

