Escritor Salman Rushdie atacado em palco em Nova Iorque

O escritor Salman Rushdie, que sofreu ameaças de morte durante anos depois de escrever The Satanic Verses ( Os Versículos Satânicos , em português), foi atacado num palco no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, enquanto discursava num evento da Instituição Chautauqua.

Testemunhas citadas pela BBC dizem que viram um homem a correr para o palco e a esmurrar ou esfaquear o vencedor do Booker Prize, de 75 anos.

Contactada pela AFP , a polícia do condado de Chautauqua confirmou que uma pessoa foi esfaqueada, sem especificar a identidade da vítima por enquanto.

Subscrever Um vídeo publicado online mostra elementos da plateia a correr para o palco imediatamente após o incidente.

O agressor foi contido por quem estava no local.

Ainda não se sabe em que estado físico está o escritor.

O livro de Rushdie «The Satanic Verses» está proibido no Irão desde 1988, pois muitos muçulmanos o consideram uma blasfémia. Um ano depois, o falecido líder do Irão, o aiatola Ruhollah Khomeini, pediu a morte de Rushdie, tendo oferecido uma recompensa superior a três milhões de dólares a quem o assassinasse.

Entretanto, o governo do Irão distanciou-se da posição de Khomeini, mas o sentimento anti-Rushdie perdurou. Em 2012, ma fundação religiosa iraniana semioficial elevou a recompensa para 3,3 milhões de dólares.

em atualização

