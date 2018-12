Escritor de Boston no dañará posible unanimidad de ‘Mo’

Entornointeligente.com / Bill Ballou del diario “The Telegram” de Worchester, Massachusetts, es el primer escritor que se ha atrevido a revelar con su nombre y apellido que no votará por Mariano Rivera, pero también aseguró que no será el culpable de estropear la primera posible elección unánime al Salón de la Fama de Cooperstown.

Ballou escribió una columna de 1,500 palabras en la que asevera que el trabajo de los cerradores no tiene el verdadero peso que muchos le dan en los resultados de los partidos y por eso piensa que el taponero de los Yanquis de Nueva York no merece ser un inmortal, al igual que cuando le toque a Craig Kimbrel, de los Medias Rojas de Boston, equipo del cual el cronista de béisbol es fanático.

Publicidad Para Ballou, uno de los 412 especialistas habilitados para votar en la elección 2019, Rivera tiene grandes posibilidades de ser el primer pelotero en ser exaltado a Cooperstown con el 100% de los votos y para no sentirse culpable de ser el único que no incluya entre sus 10 elegidos a Mariano lo que el escritor hará es mejor no enviar su papeleta.

“Creo que tengo razón acerca de los cerradores, pero no tanto como para negarle a Rivera la oportunidad de ser el primer miembro del Salón de la Fama unánime. Por lo tanto, no voy a votar este año. Una boleta en blanco enviada es un “no” para cada candidato, así que me haré el suizo y no la enviaré en lo absoluto”, sentenció Ballou.

Hasta ayer, al cierre de esta edición. Mariano se mantenía con el 100% de los votos en las 88 papeletas emitidas. El resultado final se hará público el martes 22 de enero.

