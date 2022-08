Escrever sobre a escrita

Entornointeligente.com /

No título do livro, brinca-se logo com a expressão «nem te digo nem te conto» e será assim ao longo dos cinco textos, » unidos pela temática da escrita «. Mas é sobretudo em Um conto especialmente difícil que se junta e vira do avesso algumas expressões idiomáticas, «indicando como, às vezes, é difícil permanecer dentro do tema sobre o qual se quer escrever», descreve o autor, João Manuel Ribeiro .

Hábil com as palavras, o também editor da Trinta por Uma Linha consegue divertir o leitor ao mesmo tempo que o põe a pensar no processo de criação de narrativas. No conto Ai-não-me-lembro descreve » o difícil caminho que vai da ideia ao texto «. Já o conto inicial, Não, não, sim, sim , «fala das desventuras de um jovem escritor que procura a perfeição da sua escrita».

Excerto: «Certo ‘Ai-não-me-lembro’ estava tão obstinado por lembrar-se que procurou entre os seus companheiros alguém que pudesse ajudá-lo. Precisava de conhecer-se, descobrir as lembranças e recordações mais profundas do seu ser. O primeiro semelhante que encontrou foi a simpática e palavrosa ‘Já-te-conto’. E bem depressa lhe descobriu a careca, que é como quem diz, os defeitos. O seu maior gosto, concluiu, é dar à língua, palavrear, palrar por tudo e coisa nenhuma.»

Foto A ilustradora fez por dar unidade visual ao livro Bolota Este conjunto de textos foi escrito em 2014, mas a publicação data de Janeiro deste ano. Diz o editor: «Fosse pela crise provocada pela troika , fosse pela pandemia, fosse pela falta de oportunidade, o livro ficou esquecido nos arquivos da editora.» Mas, agora, já cá canta…

Doutorado em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, João Manuel Ribeiro explica que, «segundo certa corrente educativa, estes contos são uma investigação sobre a acção, ou seja, são contos sobre a arte dos contos, histórias sobre a arte de escrever histórias». Uma ferramenta que lhe é útil nas oficinas de escrita que ministra a jovens e a adultos. O também poeta e investigador faz mentoria de escrita de literatura infantil e juvenil .

Não mostrar tudo o que o texto diz A ilustradora, Bolota (Patrícia Alves) , diz ao PÚBLICO sobre os contos: «Divertidos, complexos e simples simultaneamente, são pequenos textos que contam muito e por isso não foi assim tão fácil ilustrá-los, mas acabei por definir uma identidade visual que se adequa.» Usou técnica mista: «Um pouco de desenho a lápis e caneta e um pouco de digital.»

Foto Ilustração para o conto «Dez dedos de conversa» Bolota Formada em Design, descreve assim o seu modo de trabalhar: «Quando ilustro, tento mostrar a beleza das coisas, do simples e do único, da minha perspectiva. Ilustro para mim, para os autores dos textos e para os leitores, e gosto sempre de deixar espaço nas ilustrações, não preciso de mostrar em imagem tudo o que o texto diz, para o leitor poder imaginar e dar continuidade à ilustração na sua perspectiva .»

João Manuel Ribeiro refere ainda sobre as duas últimas histórias: O avô cangalhas , criado num registo autobiográfico, » mostra como as memórias, as histórias dos avós são, tantas vezes, uma verdadeira oficina de escrita criativa «; já no Dez dedos de conversa, «mostra-se que as histórias nascem do coração e da cabeça, mas também (dos dedos) das mãos». Ali se escreve: «Os dedos de cada mão e de ambas as mãos funcionam como uma equipa, apesar das diferenças entre si. Todos trabalham, tintim por tintim, para que com as mãos se possa fazer a paz, o abraço e o rumo desta história.» Assim foi, assim será…

Nem te Digo, só te Conto Texto: João Manuel Ribeiro

Ilustração: Bolota

Revisão: Mónica Figueiredo e Rita Vieira

Paginação: Gabriela Sotto Mayor

Edição: Trinta por Uma Linha

40 págs., 12,50€

