¡Escápate! El nuevo en el mundo Gastronómico en la Isla de Margarita ConTENEDOR Plaza

Entornointeligente.com /

ConTENEDOR Plaza Hermoso lugar para compartir en familia y disfrutar de lo mejor de la gastronomía insular, con mas de 20 propuestas gastronómicas con ambientes al aire libre, eco friendly y pet friendly.

ConTENEDOR Plaza Ubicado en la Av Aldonza Manrique Pampatar , Isla de Margarita en horarios a patir de las 4:00pm a 12:00am abierto todos los días.

Desde sus redes sociales ConTENEDOR Plaza nos comparte estos post

Artículos Relacionados Ven y disfruta de este hermoso club de playa en Bella Lora…

Luis Rodriguez Jul 22, 2022 KIMA SHOP Margarita Tu store de preferencia

Luis Rodriguez Jul 21, 2022 View this post on Instagram A post shared by 𝗖𝗼𝗻𝗧𝗘𝗡𝗘𝗗𝗢𝗥 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 🍴 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮 (@contenedorplazapampatar)

View this post on Instagram A post shared by 𝗖𝗼𝗻𝗧𝗘𝗡𝗘𝗗𝗢𝗥 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 🍴 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮 (@contenedorplazapampatar)

View this post on Instagram A post shared by 𝗖𝗼𝗻𝗧𝗘𝗡𝗘𝗗𝗢𝗥 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 🍴 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮 (@contenedorplazapampatar)

View this post on Instagram A post shared by 𝗖𝗼𝗻𝗧𝗘𝗡𝗘𝗗𝗢𝗥 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 🍴 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮 (@contenedorplazapampatar)

View this post on Instagram A post shared by 𝗖𝗼𝗻𝗧𝗘𝗡𝗘𝗗𝗢𝗥 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮 🍴 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮 (@contenedorplazapampatar)

Lee También: Ven y disfruta de la mejor vibra en Café 317

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com