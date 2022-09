Escolha de directores artísticos dos teatros nacionais e da CNB passa a ser por concurso

Entornointeligente.com /

A escolha dos directores artísticos dos teatros nacionais e da Companhia Nacional de Bailado ( CNB ) vai passar a ser feita por concurso em vez de através de nomeação do Governo. O ministro da Cultura assinou sexta-feira um despacho em que desencadeia essa mudança. Já esta segunda-feira entram em funções Sofia Menezes e Rui Morais, os dois novos vogais para a administração do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) — que será o primeiro a ver a sua direcção artística escolhida por concurso. O mandato da soprano Elisabete Matos finda dia 30, mas esta ficará no cargo mais nove meses até estarem definidos os contornos do novo modelo e este entrar em vigor, disse ao PÚBLICO o ministro da Cultura.

LINK ORIGINAL: Publico

