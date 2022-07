Entornointeligente.com /

Escolas públicas de São Paulo abrem nas férias para dar merenda a crianças ameaçadas pela insegurança alimentar Esta semana, em vez de fecharem para o recesso, 58 Centros Educacionais Unificados, os chamados CEUs, da prefeitura de São Paulo, organizaram atividades de lazer para os alunos, com um objetivo: distribuir alimentos. Por Fantástico

24/07/2022 21h43 Atualizado 24/07/2022

A chegada das férias trouxe preocupação a pais e mães que dependem da merenda para alimentar os filhos. A fome atinge, hoje, 33 milhões de brasileiros . Por isso, um projeto em escolas públicas de São Paulo trouxe alívio a muitas famílias.

Esta semana, em vez de fecharem para o recesso, 58 Centros Educacionais Unificados, os chamados CEUs, da prefeitura de São Paulo , organizaram atividades de lazer para os alunos, com um objetivo: distribuir alimentos .

O programa é destinado a crianças de quatro a 14 anos.

Em São Paulo, a rede municipal tem cerca de um milhão de alunos. Desses, 87 mil estão em situação de pobreza. E 328 mil em situação de pobreza extrema. Quer dizer, são 415 mil crianças em vulnerabilidade.

A cada dez alunos, quatro enfrentam em algum nível a insegurança alimentar . O repórter Estevan Muniz conversou com pais e mostrou a rotina de crianças que vão para a escola nas férias em busca de merenda. Veja a reportagem na íntegra no vídeo acima .

