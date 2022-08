Escolares podrán participar del concurso de cuentos «Peruanas de Ciencia»

Entornointeligente.com /

El concurso «Peruanas de Ciencia» -organizado por ProCiencia, unidad ejecutora del Concytec, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos- busca que más niñas conozcan la contribución de científicas peruanas que serán tomadas como modelos de estudio, a través de la presentación de un cuento, fomentando la imaginación y acercamiento a historias de peruanas destacadas en ciencia. Las participantes deberán escribir un cuento, el cual debe contener un texto con una extensión mínima de 500 palabras y una máxima de 1000, estar escrita en castellano, no haber sido publicado anteriormente por ningún medio, incluido el internet. Asimismo, el material no debe de haber sido presentado en concursos, festivales, certámenes o eventos similares. Lee también: Conoce a los ingenieros y astrónomos peruanos que trabajan en la NASA El cuento debe tener relación con la vida de alguna investigadora considerada modelo de inspiración . También, se espera que los trabajos presentados se centren en la presentación de alguna problemática que afecta a la estudiante y su entorno. Las postulantes seleccionadas participarán de un programa virtual de Enseñanza de Inglés y Talleres STEM, auspiciado por el Gobierno de los Estados Unidos y diseñado para resaltar la importancia de la ciencia, tecnología , ingeniería y matemáticas. También se harán acreedores de un financiamiento de 36,588 soles, el cual será otorgado en 26 subvenciones por ProCiencia. El plazo de ejecución será de 75 días a partir del inicio del «Programa de Enseñanza de Inglés y Talleres STEM». ¿Cómo postular al concurso escolar? Respecto a las inscripciones, las estudiantes podrán postular a través de la página web de ProCiencia , siempre que cumplan con los siguientes requisitos: autorización de los padres o tutores legales, DNI de la postulante, presentación de su cuento, constancia simple de estar cursando estudios que sea emitida por la Dirección de la Institución Educativa, y la ficha de inscripción de su Club de Ciencia y Tecnología. Es importante mencionar que el enfoque del aprendizaje STEM busca involucrar a estudiantes y docentes en un contexto interdisciplinario y multidisciplinario de aprendizaje y desarrollo de habilidades de carácter técnico -científico y artístico relacionado con la educación no formal. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? La ingeniera Aracely Quispe Neira, jefa de Operaciones Espaciales de la NASA, explica qué es lo que viene con el telescopio espacial James Webb y la contribución a la investigación del Perú y el mundo. ?? https://t.co/DcnLIeLuQv ? Sofía Pichihua ( @zophiap ) pic.twitter.com/kpdKIiRch1

Publicado: 4/8/2022

