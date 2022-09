Escolares peruanas que visitarán la NASA viajan hoy a Estados Unidos

Entornointeligente.com /

A solo horas de su viaje, las niñas de Lima, Arequipa y Cusco tienen las expectativas al máximo sobre la formación presencial que recibirán en uno de los centros de aprendizaje en ciencias más importantes del mundo. Sophia Barboza, estudiante de tercero de secundaria de la IE 3080 Perú- Canadá, dijo a la agencia Andina que está muy interesada en descubrir más información sobre cohetes. «La NASA es un lugar que almacena muchas historias y espero conocer de cada una de ellas. Me encanta el diseño de los cohetes, y hemos aprendido mucho sobre su funcionamiento. El humo blanco que lanzan es hidrógeno, y no es tóxico. Me gustaría entender todas las profesiones que se pueden ejercer en la NASA, todas tenemos una oportunidad», sostuvo. Lee también: Conoce a las escolares de Lima, Arequipa y Cusco que visitarán sede de la NASA «Mi vida va a cambiar luego de este viaje, sobre todo en los valores, en lo que yo creo que es posible. La NASA me llenará de experiencias, para aprenderlas y enseñarlas a las demás», confesó la escolar de Los Olivos. Andrea Huaranga, estudiante de cuarto año de secundaria de la IE 1218 San Luis María Montfort (Chaclacayo), señaló a la agencia Andina que quiere descubrir la tecnología detrás de los cohetes y robots que se utilizan en la NASA. «Ya quisiera tocar y ver cómo es que fabrican estos robots, y las naves que es increíble», dijo. También destacó el intercambio cultural que habrá al compartir sus próximas actividades con la tripulación de niñas ecuatorianas, seleccionadas por la fundación She is. A su regreso, espera compartir el aprendizaje que obtendrá mediante capacitaciones a otros compañeros de su comunidad. A lo largo de los últimos meses, la preparación de las 14 escolares peruanas ha sido ardua. No solo han asistido a talleres de robótica y seminarios virtuales sobre tecnología espacial, también han participado de clases de inglés para que puedan comunicarse sin dificultad durante su viaje a los Estados Unidos. Lady Martínez, coordinadora del programa Ella es Astronauta Perú de la fundación She is, anunció que -durante una semana- las niñas tendrán clases de programación, robótica y prácticas con simuladores espaciales. «Van a tener charlas con astronautas y directoras de NASA para que puedan inspirarse de ellas para sirva para que las impulsa a ser futuras científicas, físicas, investigadoras de NASA y de otras organizaciones», precisó a la agencia Andina. «El lunes iniciarán clases con las niñas de Ecuador, por ser grupos pequeños. La idea es que puedan conocer también sus diferentes culturas. Eso hará que la experiencia sea más enriquecedora», agregó. También espera que este programa pueda replicarse en el 2023 con más niñas peruanas, si se obtiene el apoyo de diversas organizaciones nuevamente. En ese sentido, Raúl Sanchez Miranda , director de la Dirección de Educación Básica Especial de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados del Ministerio de Educación, destacó el reconocimiento del Minedu a la fundación She is y al programa Ella es Astronauta, que permitirá que las escolares de colegios públicos puedan ser formadas en carreras de ciencia y tecnología. «El talento no solo es artístico, musical o deportivo; también está relacionado al tema de las ciencias, como es ser astronauta o ser ingeniera. Eso es muy importante porque nuestros estudiantes no solo van a ser estimulados en las áreas de las matemáticas, física y química, también tendremos estudiantes con capacidades en áreas de ciencia y tecnología», refirió. El sector educación brinda espacios complementarios a estudiantes con altas habilidades para el desarrollo de la creatividad y la innovación a través del Programa de Atención no Escolarizado al Talento y Superdotación (PANETS), que cuenta con 270 escolares inscritos tanto en primaria como secundaria. Sánchez Miranda también indicó que se realiza un trabajo de identificación de talentos a escala nacional, y se espera sumar estudiantes de cinco regiones más. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? La ingeniera Aracely Quispe Neira, jefa de Operaciones Espaciales de la NASA, explica qué es lo que viene con el telescopio espacial James Webb y la contribución a la investigación del Perú y el mundo. ?? https://t.co/DcnLIeLuQv ? Sofía Pichihua ( @zophiap ) pic.twitter.com/kpdKIiRch1

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 (FIN) SPV Publicado: 3/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com