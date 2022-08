Escolar peruano gana medalla de bronce en concurso mundial de Microsoft Excel

Entornointeligente.com /

Durante la competencia, celebrada en Los Ángeles, el escolar Nicolás Stigler tuvo 50 minutos para realizar múltiples tareas en el programa Excel. Fueron casi tres horas de trabajo mostrando datos de la empresa npower, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con menos oportunidades para que consigan trabajos. Announcing our third place winner in Microsoft Excel 2016… Nicolas Stigler Yanez of Peru! #MOSWC https://t.co/T0iV5lQyd1 pic.twitter.com/4axVZH87ps

— Certiport (@Certiport) July 27, 2022 «Teníamos que mostrar datos de su empresa y los aportes que hacían a sus estudiantes a lo largo de su preparación en esta organización», contó Nicolás. El resultado: tres documentos en formato PDF —con más de 10 hojas cada uno— y un PPT con información extra. Lee también: Conoce los proyectos peruanos de innovación que se apoyan en la tecnología «Me sentí nervioso al principio, pero el equipo de Perú y Ecuador me recibieron rápidamente y disfruté lo más que pude con ellos. En el momento de la competencia puse todos mis pensamientos de lado para evitar distraerme y lograr dar un buen resultado. Sabía que había hecho un buen trabajo pero no estaba seguro si iba a lograr estar entre los tres mejores», confesó. «Me quedé sentado cuando escuché mi nombre hasta que oí a mis amigos aplaudir y gritar, entonces me di cuenta que realmente mi nombre estaba ahí y me sentí bastante feliz», finalizó en una entrevista en el blog de centro de estudios. Preparado para la competencia Desde antes de la pandemia, el estudiante del quinto grado B estaba interesado en participar en el Certiport MOS Specialist World Championship. Pero se comenzó a preparar con mucho más dedicación cuando trabajaba con el profesor Arturo Zegarra en el proyecto de Intranet para el Mundo J23. Lee también: Aracely Quispe explica qué es lo que viene con el telescopio espacial James Webb «El profesor me dijo que veía en mí el potencial para competir. Yo siempre estuve interesado en la computación y sé que los números son mi fuerte», comentó Nicolás, quien finalmente obtuvo la representación junto a otros dos alumnos, que representaron a nuestro país en este certamen internacional. En los últimos dos años, mientras se esperaba una nueva fecha para el mundial, el estudiante pasó por simuladores y exámenes de certificación. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? El pasado 25 de diciembre de 2021, el nuevo telescopio espacial James Webb, diseñado por la NASA, la ESA y la CSA, fue puesto en órbita. Tras más de siete meses de preparativos, el instrumento capturó impresionantes imágenes del Universo. https://t.co/FWu2a3uNbR

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 12, 2022 (FIN) NDP / SPV Publicado: 1/8/2022

