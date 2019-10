Escola de Comércio de Lisboa comemora o 30.º aniversário – Comunicados de Imprensa – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

A Escola de Comércio de Lisboa (ECL), escola profissional pioneira na formação para o setor do Comércio e dos Serviços, conta, entre outros, com a presença do Senhor Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e com representantes do Ministério da Educação, para celebrar o seu 30.º aniversário, no dia 16 de outubro de 2019, às 16h, nas suas instalações (Rua Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes 51, 1800-342 Lisboa). O evento A abertura do evento está a cargo de Piedade Redondo Pereira (Diretora da ECL), de Teresa do Rosário Damásio (Presidente do Conselho de Gerência da ECL) e de João Vieira Lopes (Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal). Xavier Aragay (Fundador do Reimagine Education Lab) proferirá uma palestra dedicada ao tema "Tendências da Educação – o caso da Escola de Comércio de Lisboa", à qual se seguirá um debate sobre "30 Anos a Criar Futuro – contributos na modernização do comércio e serviços", moderado por Fátima Campos Ferreira, contando com a participação de empresários e antigos alunos da ECL. O e-book que reúne 30 marcos e 30 testemunhos marcantes da vida da Escola será apresentado digitalmente. A cerimónia inclui igualmente a entrega de Diplomas aos alunos do ano letivo transato e Prémios de Mérito atribuídos por inúmeras entidades parceiras., como a Associação do Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas, Associação Portuguesa de Centros Comerciais, Brodheim, Câmara Municipal de Lisboa, Cofina, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Delta-Cafés, h3, Instanta, MainVision, Tendam Global Fashion Retail, Servilusa, Sonae, União das Associações do Comércio e Serviços. As considerações finais serão proferidas por Manuel de Almeida Damásio (Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ensinus), Cristina Gaboleiro (Coordenadora da Agência Nacional Erasmus+), Alexandra Figueiredo (Vogal da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional), Fernando Medina (Presidente da Câmara Municipal de Lisboa) e de um representante do Ministério da Educação. Sobre a ECL A ECL, nascida a 16 de outubro de 1989, é um estabelecimento de ensino e formação profissional de natureza privada e de prestação de serviços conexos à comunidade, que tem na sua oferta formativa cursos da família do Comércio, Serviços, Turismo e Restauração. Estes permitem uma melhor e mais orientada integração dos jovens no mercado de trabalho, sem, contudo, afastar a possibilidade de os mesmos prosseguirem os seus estudos no final dos 3 anos da escolaridade obrigatória (equivalentes aos 10º, 11º e 12º anos). A estreita ligação da ECL às empresas constitui uma das mais-valias do seu projeto educativo, permitindo uma empregabilidade de 92%. A ECL proporciona igualmente aos seus alunos formação nas empresas de treino existentes na Escola (ECL store, ECL food store, ECL visual merchandising, ECL contact center, ECL discovery, ECL restaurant e ECL kitchen), conferências com profissionais experientes no sector, visitas de estudo, intercâmbios internacionais e estágios em todos os anos dos cursos realizados em empresas estabelecidas em Portugal, bem como em outros países da União Europeia. Com um ensino inovador que combina uma forte componente prática com uma abordagem teórica sólida e interdisciplinar, a ECL proporciona aos seus alunos uma formação integral, facultando as ferramentas essenciais para o início e desenvolvimento de uma carreira profissional diferenciadora e atenta às oportunidades e desafios postos pelo mercado de trabalho do século XXI.

