Escocia desafía al Reino Unido: la primera ministro asegura que volverán a la Unión Europea

La relación entre escoses e ingleses siempre ha sido tirante, pero el bien común los ha mantenido unidos. De hecho, en 2014 en Escocia se realizó un referéndum para separarse del Reino Unido y los rupturistas fueron derrotados por un estrecho margen. Sin embargo, el Brexit pareciera despertar una vez más las ansias de independencia.

Hoy la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon , horas antes de que se confirme la salida del Reino Unido de la Unión Europea, escribió: ” Escocia volverá al corazón de Europa como país independiente “.

Scotland will return to the heart of Europe as an independent country – #LeaveALightOnForScotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Pc2fibYnG4

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 31, 2020 No fue una expresión aislada de la líder política de esta zona de la Gran Bretaña. Desde la cuenta institucional del gobierno escocés tuitearon: “Nuestra primera ministra ha pedido a nuestros amigos y vecinos europeos que enciendan una vela para Escocia. Esta noche, la sede del gobierno escocés en Edimburgo se ha iluminado con los colores de la bandera de la UE “.

FM @NicolaSturgeon has asked our European friends and neighbours to #LeaveALightOn for Scotland.

Tonight the Scottish Government headquarters in Edinburgh have been lit up in the colours of the EU flag. #Brexit pic.twitter.com/UHtiuz7Yfr

— Scottish Government (@scotgov) January 31, 2020 Desde la cuenta del Departamento de Asuntos Externos del gobierno escocés escribieron: “Nuestro mensaje a los ciudadanos de la UE que viven en Escocia es simple. Esta es tu casa, eres bienvenido aquí y queremos que te quedes “.

La mayoría de los funcionarios escoceses se sumaron a la campaña “enciende una vela por Escocia” (#KeepALightOnForScotland).

#KeepALightOnForScotland pic.twitter.com/LbLEEH6W3f

— Fiona Hyslop (@FionaHyslop) January 31, 2020 Por su parte, el ministro de Justicia de Escocia, Humza Yousaf, escribió en las redes: “Apresuremos el regreso. Volveremos y tomaremos nuestro lugar en la Unión Europea como nación independiente”.

Haste we back…and we will be back and take our place in the EU as an independent nation #LeaveALightOnForScotland pic.twitter.com/elsz4xvDMb

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) January 31, 2020

