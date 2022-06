Escándalo en la Liga de Ypacaraí: quisieron sobornar al árbitro, intervino la Policía y se suspendió el partido

Entornointeligente.com /

El torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo reanudó la competencia con el triunfo 2-1 de General Caballero de Juan León Mallorquín sobre Guaireña y el empate sin goles entre Sol de América y 12 de Octubre . Este lunes, la ronda 18 continúa con Nacional – Tacuary y el clásico Guaraní – Libertad , un duelo que interesa a Cerro Porteño , el escolta del Gumarelo en la pelea por el título.

Lea más: Cerro Porteño y el peculiar anuncio de la vuelta de Federico Carrizo

El Ciclón, que estará a la expectativa del partido en el Rogelio Silvino Livieres , cerrará la fecha el martes cuando reciba a Resistencia en La Nueva Olla (19:15). A unos 15 días de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras , el campeón vuelve después de un par de semanas de descanso por la gira asiática de la selección nacional.

Lea más: Es oficial: Federico Carrizo, el segundo refuerzo de Cerro Porteño

A pesar del tiempo, Francisco Arce no pudo tener a todo el plantel completo ya que Alan Benítez y Ángel Cardozo Lucena estuvieron al servicio de la Albirroja. Sin dos titulares, el DT trabajó con el resto del plantel enfocado en tareas de recuperación física y en actividades tácticas. Antes de la pausa, la derrota 1-0 contra Olimpia por el campeonato internacional generó varias críticas.

Lea más: Atención Cerro Porteño: Palmeiras extendió el invicto a 17 partidos

A un día del choque contra el Triángulo Rojo, Arce no tiene definido el once. Los seleccionados son una incertidumbre: en caso de que Benítez y Lucena no lleguen en condiciones, arrancarían Enzo Giménez y Robert Piris da Motta . Además, el mediocampo tendrá otro cambio: Damián Bobadilla por el lesionado Rafael Carrascal , quien sufrió una desgarro en el último cotejo.

Lea más: «Palmeiras no tiene límites, es un equipo para batir récords»

Entre la defensa y el ataque, el entrenador paraguaríense definirá si Alan Rodríguez o Daniel Rivas arrancará de titular en el lateral izquierdo, mientras que en el ataque, mantener la dupla Fernando Romero y Marcelo Moreno Martins es otra determinación que resolverá entre la sesión de este lunes y la charla técnica: Una alternativa, como mediapunta, es Luis Fariña .

Lea más: Guaraní-Libertad, el clásico con Cerro Porteño a la expectativa

De esta manera, el probable del Azulgrana es con Jean Paulo Fernandes ; Alberto Espínola , Juan Patiño , Alexis Duarte , Alan Rodríguez o Daniel Rivas ; Enzo Giménez , Robert Piris da Motta , Damián Bobadilla , Claudio Aquino ; Fernando Romero o Luis Fariña , quien marcó en el 4-0 sobre el Decano por la ronda 17, y Marcelo Moreno Martins .

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com