Escándalo en Huracán-San Lorenzo: Nadur fue al vestuario de los árbitros en el entretiempo

Entornointeligente.com /

El presidente del Globo, junto a un grupo de dirigentes, se hizo presente en los camarines de los jueces y esto retrasó el inicio de la segunda etapa. Todas las polémicas del encuentro (captura video) Huracán y San Lorenzo protagonizaron un clásico caliente por la fecha número diez de la Superliga. A las polémicas que hubo durante el primer tiempo se sumó un grave hecho durante el descanso: el presidente del Globo, Alejandro Nadur , visitó a los árbitros en el vestuario y obligó a retrasar el inicio de la segunda parte. Según contóJorge Baliño , cuarto árbitro, a la transmisión oficial del encuentro, Nadur se presentó ante el juez Fernando Espinoza y sus asistentes para reclamar porque, desde su mirada, sus fallos habían perjudicado al elenco local durante los primeros 45 minutos. “Entró gente al vestuario, eran más de 20 personas” , confirmó Espinoza ni bien terminado el encuentro. Consultado sobre quiénes eran, precisó: “Dirigentes y el presidente”. Espinoza confirma que Nadur fue al vestuario de los árbitros Según informaron, no había seguridad que evitara el paso de la dirigencia hacia el vestuario . Aún así, la continuidad del partido nunca se puso en duda. El episodio -que por protocolo deberá contar en el informe final del juez- saltó a la luz debido a que los dos equipos salieron a la cancha para disputar el complemento, pero la terna arbitral no aparecía. Finalmente, se hicieron presentes en el campo de juego y la etapa comenzó unos minutos más tarde. Pero, ¿Cuáles fueron esas polémicas que enfurecieron a Nadur? El presidente se ofuscó por un penal que no le dieron a su equipo y por una infracción que debió ser roja para un futbolista de San Lorenzo. A los 43 minutos, Juan Garro cayó en el área del Ciclón cuando iba a buscar un centro y reclamó un agarrón de Bruno Pittón . Espinoza dejó seguir y no le dio el penal a Huracán. Las polémicas de San Lorenzo – Huracán Las polémicas de San Lorenzo – Huracán Sin embargo, lo que Nadur no tomó en cuenta es que en el gol que le dio el triunfo parcial por 1-0 al Globo, Lucas Barrios estaba en posición adelantada. Tampoco que no expulsó a Carlos Araujo por un duro golpe a Héctor Fértoli. Las polémicas de San Lorenzo – Huracán Las polémicas de San Lorenzo – Huracán Huracán y San Lorenzo se enfrentan en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha número diez de la Superliga. Lucas Barrios, a los 25 minutos del primer tiempo, marcó el primer gol. Luego, Fernando Coniglio decretó el 2-0 en la segunda parte. SEGUÍ LEYENDO: Con gol de Lucas Barrios, Huracán le gana el clásico a San Lorenzo INFOBAE – DEPORTES

LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com