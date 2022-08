Escándalo en Bolivia: Cómo el robo del celular de Evo Morales se transformó en un caso político

Entornointeligente.com /

El ex Presidente boliviano Evo Morales lanzó sospechas sobre el ministro de Gobierno tras perder su teléfono móvil en un acto público. Y mientras los políticos cruzan señalamientos, el hecho es furor en las redes sociales donde se multiplican las bromas .

«El robo de mi teléfono celular ocurrió en un acto que contaba con la presencia del ministro de Gobierno y su seguridad. Primera vez que nos pasa algo parecido … no quisiéramos pensar que se trata de un ataque planificado», dijo el ex Mandatario en Twitter el lunes por la tarde al confirmar lo que hasta entonces era un rumor.

Como no hubo respuesta oficial ni apareció el móvil, el ex gobernante volvió a la carga el martes. «Además de mi teléfono robaron dos celulares de mi asistente … Por responsabilidad denunciamos este acto que esperamos no sea premeditado», sostuvo en la misma red social.

El teléfono aparentemente fue robado durante un acto el domingo en el que también estaba el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo , con quien Morales mantiene públicas discrepancias. «Estamos esperando que se presente una denuncia oficial para iniciar investigaciones» , dijo el ministro.

El diputado opositor Alejandro Reyes aseguró que la policía «montó un mega operativo» para ubicar el aparato, pero el jefe policial Julio César Cossío negó que se hayan desplegado efectivos en la búsqueda del celular.

En declaraciones a medios locales, el diputado oficialista Juanito Angulo acusó a «infiltrados de la derecha e incluso de la embajada norteamericana» de haber perpetrado el robo para perjudicar al jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). «Por supuesto que tiene información importante (el móvil)» , dijo.

En las redes sociales el caso inspiró divertidos memes. En uno de ellos se ve a Del Castillo entregando el celular de Morales al Presidente estadounidense Joe Biden . En otro Morales, preocupado, dice para sus adentros: «mis fotos, mis mensajes, qué voy a hacer: Pachamama (Madre Tierra) ayúdame» y en otro aparece un fotografía del ex Mandatario con la leyenda «compañeros, quien me ayuda a recuperar mi celular, tendrá de recompensa dos entradas VIP al concierto de Daddy Yankee».

En la calle el caso también inspira ironías: «Todo es show, seguramente debe tener algo y por eso está armando bulla, haciendo buscar el celular» , comentó Juana Isabel, una enfermera jubilada.

Tras la crisis de 2019 que obligó a Morales a renunciar por denuncias de supuesto fraude electoral, la polarización política del país se ha mantenido latente. El ex Mandatario es un político influyente y como jefe del partido gobernante mantiene un duro duelo con la oposición. Pero también ha hecho públicas sus diferencias con algunos altos funcionarios de su heredero político, el Presidente Luis Arce . ¿Encontraste algún error? Avísanos

