Escenario recesivo: bastante más que nubarrones

Días pasados, la Reserva Federal (FED) incrementó en 0,75pts por tercera vez consecutiva la tasa de interés referencia, cuyo rango queda en 3%-3,25%, acelerando su lucha contra la inflación que es la más alta de los últimos 40 años.

Este incremento agresivo, conlleva el riesgo de deterioro en otros aspectos de la economía estadounidense y global.

Veamos. El noble propósito de controlar la inflación y volver a anclarla a niveles inferiores al 3%, camina de la mano con un encarecimiento del crédito lo que debería provocar retracción en el consumo de las familias y en proyectos de inversión de las empresas, lo que inequívocamente debería provocar reducciones en el mercado laboral con su consecuente deterioro en los niveles de actividad. En efecto, la propia Fed estima un incremento del desempleo que iría del 3,7% actual al 4,4%. Existen elevadas probabilidades de que el incremento de la tasa de interés no se detenga aquí. Con reducción en el ingreso de los hogares, y aumento en los tipos de interés (por encima de los niveles previos al 2008), otra crisis que se potencia en el horizonte es la inmobiliaria que sumará rápidamente al sector de la construcción.

Este aterrizaje forzoso de la economía estadounidense podría hacerla entrar en recesión ya sobre finales de este año o durante el 2023. Y me inclino a pensar que este escenario, recesivo no será de fácil resolución, extendiéndose en el tiempo: ¿un año?, ¿dos? Es que, a diferencia de las últimas crisis, las economías centrales se encuentran en su mayoría sobreendeudadas y con niveles elevados de inflación, de modo que grandes paquetes de estímulos financiados con fondos públicos, podrán ser los grandes ausentes de esta nueva recesión global. El instrumental a disposición de los gobiernos para estimular las economías será reducido. Sin pecar de fatalista, es un escenario a considerar cada vez más, en cualquier matriz de riesgo.

Claro que si para las economías centrales no son buenas noticias, tampoco lo serán, a priori, para emergentes como la uruguaya. La teoría indica que la política agresiva de la Fed debería reducir la oferta de dólares en circulación y por tanto debería fortalecerse frente a otras monedas, como ha ocurrido en las últimas semanas versus el Euro, por ejemplo. Que, en nuestro país, por características típicas del mercado y por coyuntura excepcional del sector exportador no haya ocurrido, no quiere decir que no recibamos en el futuro cercano un shock externo de estas características. El incremento de los retornos pasivos debería provocar un corrimiento de flujo de capitales en esa dirección, sumado al encarecimiento del crédito. Ante ello, lo esperable son menores niveles de inversión extranjera por estas latitudes. Además, un escenario recesivo global podría impactar en la demanda y flujos comerciales internacionales, afectando al gran motor de la economía uruguaya durante este 2022: las exportaciones.

Volviendo a nutrir la matriz de riesgos, por estos tiempos es inevitable intentar abordar otros potenciales impactos de la hipotética recesión global. Es posible encontrar correlaciones entre la situación económica, la percepción ciudadana y el humor político. Dicho de otro modo, es posible que deterioros económicos erosionen la imagen política de los gobiernos retirando la base de apoyo, hipotecando las pretensiones releccionistas o continuistas. Si posamos el foco nuevamente en Estados Unidos, una recesión en 2023 que se prolongue a 2024 (año electoral) reducirá las posibilidades de los Demócratas. Detrás del velo del deterioro económico, Donald Trump frota sus manos. En tiempos de incertidumbre global y amenaza de guerra nuclear, adelanto opinión, arriesgando que el regreso del magnate a la Casa Blanca es definitivamente lo que el mundo no precisa.

(*) Decano de UCU Business.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com