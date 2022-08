Entornointeligente.com /

Quadros de pessoal esvaziados ou envelhecidos num cenário em que as responsabilidades são acrescidas, com áreas alargadas e um ritmo mais acelerado de exposições e empréstimos, situações de ruptura, ou pouco menos, quando há funcionários de baixa médica ou simplesmente de férias: em cinco dos principais museus públicos portugueses, ser director implica lidar com problemas constantes, decorrentes da escassez dramática de recursos humanos.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com