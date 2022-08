Entornointeligente.com /

As vindimas no Alentejo começaram no início de Agosto com uma incerteza: de que forma é que a cultura tinha resistido às adversidades climáticas. Em meados de Agosto já é garantido que a produção de vinho na região alentejana sofre uma quebra que poderá ser «superior a 5%», admitiu ao PÚBLICO o presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), Francisco Mateus.

