Escasez de gasolina impulsa el uso de alternativos medios de transporte entre los venezolanos

Los usuarios señalan varios métodos para economizar la gasolina. Desde caminar, andar en bicicleta, compartir el vehículo o aprovechar una cola. Aconsejan mantener la unidad en buenas condiciones y no pasar de una velocidad de 80 kilómetros por hora.

Ricardo Rodríguez indicó que “a veces camino para ahorrar gasolina. Le echo combustible a la moto porque la cola es corta, se la saco y se la echo al carro”.

“Para la cola de motos me paro a las 6:30 a.m., para la de carros a las 3:00 de la mañana. Dejé de ir a la playa para no tener que hacer cola de gasolina”, afirmó.

Nicola De Bari aseguró que para reservar combustible "camino al trabajo y solo saco el carro para los trayectos que más hacen falta y hacer las compras. Trato de usar el carro lo menos posible".

“Imagino que la gente que tiene varios carros usa el que menos gasolina consume. Con lo de compartir el carro, no lo hago porque no tengo esa dicha, pero si sé de varios que hacen eso. No acelerar mucho me da resultado para ahorrar gasolina”, dijo

Rafael Lazar indicó que “camino o no salgo para ahorrar gasolina, porque bicicleta no tengo. Ruedo menos, solo para las cosas que haya que hacer e ir a trabajar. Para trabajar uso el carro porque es lejos, en Los Ruices, en el metro agarraría COVID-19”.

“Debe ser así, que los que tienen dos carros usen el que menos gasolina consume. Las camionetas están arrumbadas porque los repuestos son caros y no hay plata para arreglar. Si es el único medio de transporte, la gente las saca menos porque consumen mucha gasolina”, reveló.

“La gente me pide cola cuando voy al trabajo. Solo uno me lleva café y arepa, los demás no dan nada. Se hacen los gringos pero igual les doy la cola a compañeros de trabajo”, aseveró.

Edgar Rivero señaló que “ahorita la gente se convirtió en deportista por la gasolina. Camino más, hago diligencias cortas a pie y si es más lejos en el carrito”.

“Dicen que la gente si tiene varios carros saca el que menos consume para no trasnochar tanto después en la bomba por gasolina. Hay que llegar a las 4 a.m.”, dijo.

Rústicas “Las camionetas las guardan porque consumen mucha gasolina y los repuestos son caros. Soy técnico de electroauto y conozco muchos clientes que guardan las camionetas y andarán en bicicleta o a pie. Es preferible andar a pie y no en Metro”.

“Conozco gente que comparte el carro pero yo prefiero decir no, antes que contagiarme del virus. Si es un caso emergencia si lo llevo. Mi recomendación para ahorrar gasolina es que usen el carro solo para diligencias importantes”, indicó.

Eric Vargas expresó que para ahorrar gasolina “no saco el carro. El problema es el transporte público y el efectivo, si no consigues transporte o efectivo igual hay que sacar el carro”.

“El deber ser es usar el carro que consuma menos gasolina, como los pequeños. Tengo dos y los uso alternadamente. Si gasto la gasolina de uno me queda el otro, si gasto los dos debo ir a hacer cola, depende del número en que termine la placa. Yo le saco gasolina a un carro y se la echo al otro”, afirmó.

“Compartir el carro se hace mucho. Uno le da la cola a cuatro personas y a veces se la dan a uno”, dijo.

Recomendaciones para ahorrar gasolina Para ahorrar combustible lo mejor es usar lo menos posible el aire acondicionado, no pasar de 80 kilómetros por hora, evitar aceleradas bruscas, mantener filtros y pila de la gasolina en buen estado.

D atos 120 litros de gasolina subsidiada a través del carnet de la Patria es el cupo mensual de combustible para vehículos, y 60 litros para las motos a Bs 5 mil por litro y $0,50 por litro en las bombas a precios internacionales.

Texto e imagen tomados de 2001.

