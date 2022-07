Escapada a San Nicolás: naturaleza, historia y turismo religioso a 230 kilómetros de Capital

Entornointeligente.com /

En 1748, el matrimonio de Juana Paulina de Ugarte y Rafael de Aguiar fundó San Nicolás con el Río Paraná como testigo en sus costas, y que debe su segunda parte de su nombre, de los Arroyos, a la geografía que la delimitaba.

Informate más 5 escapadas cerca de Buenos Aires para este fin de semana https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCY1lbegA_QW%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANU6HpZCOZCJn9HaRDf80V1kUYpCW3iIrqwmAfMQlv8XPu2LDquZAHFndu5ZA4Rj4P6zWk8NEsBS1CaZBh5PnsyFPUGlfNYavDn5qdEG9CKZAAZCKOv0EGbzm5h5fYb3Pi5M3F1jVHqCXCa87P1gpgTTyTD02A9fwZDZD View this post on Instagram A post shared by Municipalidad de San Nicolás (@snciudad)

La ciudad ofrece a los visitantes múltiples y variadas actividades para disfrutar de un fin de semana distinto, con un circuito histórico que se puede realizar en el bus turístico que parte de la Plaza Mitre y recorre los puntos más importantes que cuentan su historia, sus mejores vistas y los espacios favoritos de los turistas. Algunos de ellos son la Iglesia Catedral , la zona del antiguo puerto de cabotaje o el Museo Santiago Chervo .

El centro de la ciudad se distingue también por sus murales que, plasmados en las paredes, crean un paisaje urbano único y especial, como por ejemplo en la calle Sarmiento , donde se puede ver una obra del artista Martín Ron , elegido como el mejor del mundo en 2021 a través de la plataforma Street Art Cities .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCWGkTQAp294%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANU6HpZCOZCJn9HaRDf80V1kUYpCW3iIrqwmAfMQlv8XPu2LDquZAHFndu5ZA4Rj4P6zWk8NEsBS1CaZBh5PnsyFPUGlfNYavDn5qdEG9CKZAAZCKOv0EGbzm5h5fYb3Pi5M3F1jVHqCXCa87P1gpgTTyTD02A9fwZDZD View this post on Instagram A post shared by Municipalidad de San Nicolás (@snciudad)

El turismo religioso también encuentra una parada imperdible en el Santuario Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás . Con una cúpula imponente, los 25 de cada mes convoca a los creyentes católicos de todo el país que se acercan a este templo para venerar a la Virgen María y sus reiteradas apariciones en las cercanías del predio.

A pocos kilómetros del casco histórico, la Iglesia del Espíritu Santo , que se distingue entre el paisaje del barrio Somisa con su estructura realizada totalmente de acero y vitrales , tiene forma de cruz y los techos a dos aguas que rozan el piso.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCCly3Ksgq1p%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANU6HpZCOZCJn9HaRDf80V1kUYpCW3iIrqwmAfMQlv8XPu2LDquZAHFndu5ZA4Rj4P6zWk8NEsBS1CaZBh5PnsyFPUGlfNYavDn5qdEG9CKZAAZCKOv0EGbzm5h5fYb3Pi5M3F1jVHqCXCa87P1gpgTTyTD02A9fwZDZD View this post on Instagram A post shared by Municipalidad de San Nicolás (@snciudad)

Otro paseo imperdible de esta ciudad es el Ecoparque , donde diferentes especies de animales y plantas conviven convirtiéndolo en un lugar privilegiado. La regla es disfrutarlo con la mayor calma posible para relajarse y observar un entorno rodeado de verde .

El sendero de 5 kilómetros que lo atraviesa puede recorrerse a pie o en bicicleta . Y además de bicicletas de paseo, mountain bike, BMX y eléctricas , se pueden alquilar kayak y Stand Up Paddle (SUP) para navegar en el agua.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCW_Mn_hJFHL%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANU6HpZCOZCJn9HaRDf80V1kUYpCW3iIrqwmAfMQlv8XPu2LDquZAHFndu5ZA4Rj4P6zWk8NEsBS1CaZBh5PnsyFPUGlfNYavDn5qdEG9CKZAAZCKOv0EGbzm5h5fYb3Pi5M3F1jVHqCXCa87P1gpgTTyTD02A9fwZDZD View this post on Instagram A post shared by Municipalidad de San Nicolás (@snciudad)

A través de un camino guiado por el curso del arroyo Yaguarón , se recorren las cuatro lagunas, siendo Esmeralda la más grande. De todas formas, antes de alcanzarla, se recomienda prestar atención al mirador para apreciar el atardecer entre ceibos y sauces criollos .

Según la leyenda, dentro del arroyo Yaguarón vive una criatura con cabeza de perro y cuerpo de serpiente , algo así como un monstruo tenebroso.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCN3MXKYAme7%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANU6HpZCOZCJn9HaRDf80V1kUYpCW3iIrqwmAfMQlv8XPu2LDquZAHFndu5ZA4Rj4P6zWk8NEsBS1CaZBh5PnsyFPUGlfNYavDn5qdEG9CKZAAZCKOv0EGbzm5h5fYb3Pi5M3F1jVHqCXCa87P1gpgTTyTD02A9fwZDZD View this post on Instagram A post shared by Municipalidad de San Nicolás (@snciudad)

La presencia del río Paraná y sus arroyos es muy importante en esta ciudad, ya que su identidad está relacionada con el agua . Si la intención es mantenerse con los pies en tierra firme, los miradores del río ofrecen vistas para deleitarse sin salpicarse, aunque los lugareños recomiendan vivir la experiencia desde el agua .

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com