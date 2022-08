¡Escalofriante! Asesinó a su esposa en la noche de bodas y metió sus restos en una maleta (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Thomas Nutt, de 46 años, golpeó y estranguló a Dawn Walker de 5 pies antes de meter su cadáver en una caja y arrojarla a un campo.

Bradford Crown Court escuchó cómo el recién casado mató cruelmente a su novia en su noche de bodas, horas después de que se casaron, el 27 de octubre del año pasado.

Inicialmente escondió el cuerpo de su esposa en un armario en su casa, antes de romperle la pierna para poder meterla en el estuche que luego escondió entre los arbustos.

Las imágenes de CCTV publicadas por la policía de West Yorkshire muestran a Nutt arrastrando a Dawn fuera de su casa.

Más tarde se lo puede ver regresando al jardín para tratar de cubrir las huellas de las ruedas con el barro.

Otro clip muestra a Dawn, todavía con su vestido de novia, regresando del pub con Nutt donde habían celebrado sus nupcias.

Fue la última vez que se vio a Dawn con vida fuera de su casa en Shirley Grove, Lightcliffe, cerca de Halifax en West Yorkshire.

Después de matar a su novia, Nutt mintió a su familia, culpó de su desaparición a su salud mental, les envió mensajes de texto falsos supuestamente de ella y convenció a su hija menor para que ayudara a tratar de encontrarla, sabiendo que estaba muerta.

Dawn Walker y Thomas Nutt. Foto: Cortesía.

También controló a su víctima de 52 años durante años y la aisló de los miembros de la familia, dijo su hermana al tribunal.

Al sentenciarlo a cadena perpetua, el juez Jonathan Rose le dijo: «Dawn Walker murió porque eres un matón, estás acostumbrado a salirte con la tuya con las mujeres, estás acostumbrado a controlar y manipular a las mujeres y estás acostumbrado a usar tu ventaja de tamaño considerable para infligir violencia sobre las mujeres si lo considerabas necesario».

Nutt le dijo a la policía que él y Dawn se habían ido de luna de miel a Skegness el día después de su boda, pero el juez dijo que no había evidencia para respaldar esa afirmación.

La jueza Rose dijo que, en cambio, el asesino «profanó» su cuerpo rompiendo huesos para que cupiera en la maleta.

