«Esa mier.. dolió» Chris Rock rompe el silencio y habla de la bofetada que le dio Will Smith

Entornointeligente.com /

Chris Rock rompió el silencio y en algunos de sus shows hizo comentarios acerca de la bofetada que le dio Will Smith en los Oscars Chris Rock y Will Smith protagonizaron uno de los momento más mediáticos del año después de que Smith le diera una cachetada a Rock luego de que este bromeara sobre una enfermedad que padece la esposa de Will en plena ceremonia de los premios Oscars. Después de meses de silencio, Chris Rock decidió hablar sobre lo que había ocurrido.

«Cualquiera que diga ‘las palabras duelen’ nunca ha recibido un puñetazo en la cara» , fue lo que comentó el comediante en un escenario de la ciudad de Nueva York en donde estaba presentando uno de sus shows.

También te puede interesar: Chris Rock no desea tener ningún tipo de ofrenda de paz de los Smith e ignora a Jada Pinkett En otro de sus shows, pero esta vez en la ciudad de Nueva Jersey, Rock siguió haciendo algunos comentario acerca del inconveniente: «No soy una víctima, hijo de puta. No voy al hospital por un corte de papel» , dijo el actor.

Por otra parte, Rock también comentó que si le llegaba un cheque de Netflix podría dar más detalles acerca de lo ocurrido con Will Smith, pero hasta que eso pase, seguirá manteniéndose bajo perfil.

Redaccion Gossipzvla y Fuente People

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com