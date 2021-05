“Esa es mi esperanza”: Biden espera poder reunirse con Putin en junio

Entornointeligente.com / En la imagen, Joe Biden, presidente de Estados Unidos. EFE/EPA/OLIVER CONTRERAS/POOL/Archivo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que espera celebrar una cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante un viaje a Europa en junio.

“Esa es mi esperanza y expectativa”, dijo el mandatario consultado al respecto. “Estamos trabajando en eso”, agregó, sin más detalles.

