¿Es viable trasladar la Policía al nuevo 'ministerio de la paz? Expertos responden

Entornointeligente.com /

Luego de que el ministro designado de Defensa, Iván Velásquez, anunciara que la Policía se trasladará al nuevo ‘ministerio de la de paz, convivencia y seguridad’, en La FM consultamos a expertos para conocer su opinión sobre el tema.

Inicialmente, Néstor Rosanía, investigador y corresponsal de conflictos armados, indicó que » a nivel internacional, Colombia es el único país que tiene la Policía adentro del Ministerio de Defensa producto del periodo de la violencia y de la dinámica propia del conflicto».

Lea además: Ministro de Minas defiende nombramiento de Andrés Barreto en la CREG

» Desligarla de allí, lo que hace es profesionalizar aún más la policía, desmilitarizarla y generarle más capacidades en términos de investigación criminal que finalmente es una naturaleza como cuerpo civil armado y no una fuerza militar como la tenemos ahorita», expresó.

Así mismo, señaló que «es una estandarización internacional donde la Policía siempre está adscrita al Ministerio del Interior o tiene su propia cartera de seguridad y convivencia ciudadana».

De igual modo, Andrés Nieto, analista de seguridad de la Universidad Central, afirmó que «trasladar la Policía no puede ser el único enfoque, la transformación de la institución se debe hacer con la Policía y no contra la Policía «.

«Hay que pensar que la seguridad es responsabilidad de la policía y entretanto pensar en el sistema de seguridad de convivencia y justicia con el resto de autoridades, eso pensando que quizás el principal debate hoy es cómo conseguimos la seguridad y si la seguridad sigue concibiendo con sólo el aumento de policías o con sólo la intervención de la Policía, así no habrá resultados «, añadió.

Como medida frente a ello, Nieto sostuvo que, «se requiere una política pública que pueda concebir que la inseguridad es consecuencia de otros sectores que no funcionan, como la política de empleo, salud, vivienda, educación equitativa, no hay posibilidad de qué las condiciones de seguridad mejoren y poder ver que la responsabilidad y la seguridad no es sólo ellos».

Más información: Comunidad Wayuú está a punto de desaparecer: la advertencia de los indígenas a la Corte

Cabe recordar que, en junio de 1953, la Policía Nacional pasó al Ministerio de Guerra, actual Ministerio de defensa , en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com