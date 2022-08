es una estafa que busca robar tus datos

Entornointeligente.com /

Casi nadie se resiste a recibir un producto gratis por solo rellenar un formulario, mucho menos si se trata de una bicicleta de casi 2.500 euros . Los ciberdelincuentes lo saben y por ello han suplantado la identidad del Decathlon para fingir que están regalando una VanMoof S3 y conseguir los datos de sus víctimas.

El mensaje fraudulento de los estafadores se está difundiendo por correo electrónico , según aseguran desde maldita.es. La excusa que ponen para que el timo sea más creíble es que los usuarios han sido escogidos para su «programa de fidelización gratuito».

La estafa justifica el supuesto regalo con un falso programa de fidelización de Decathlon. Captura de pantalla del sitio web fraudulento Junto al mensaje, los atacantes facilitan el enlace a la supuesta página web del formulario que les permitirá obtener una bicicleta gratis. Sin embargo, el sitio web no es el oficial de Decathlon y los datos se envían a los ciberdelincuentes.

Cuando se busca la página desde el buscador de Google, no hay resultados sobre la misma. Esto se debe, según el asistente ‘Search Console’, a que la web «ha impedido crear la descripción de la página , pero no la ha ocultado de Google».

Además, si indagamos dentro de la página web que dan en el correo electrónico fraudulento, veremos que al final de ella aparece un mensaje en letra pequeña: » Este sitio web no está afiliado ni respaldado por y no pretende representar o poseer cualquiera de las marcas registradas , nombres comerciales o derechos asociados con cualquiera de los 173 productos que son propiedad de sus respectivos dueños que no poseen, respaldan ni promueven este sitio web».

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

