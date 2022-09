«Es una brutalidad»: Senador Bolívar por idea de Lafaurie de crear un grupo contra invasiones

Entornointeligente.com /

El senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se pronunció este jueves en Barranquilla sobre el anuncio del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, de crear grupos de ganaderos de acción solidaria inmediata, para defender sus tierras en caso de que sean invadidas.

«Eso una brutalidad. Ya superamos las ‘convivir’ hace tiempo. Ese

señor tiene su delirio y seguramente tiene su guayabo porque no hay masacres y no hay desplazamientos y no hay robo de tierras con notarios en mano, pero eso no va a volver en este gobierno por nada del mundo».

Sostuvo que el actual gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, está empeñado en conseguir una paz duradera para Colombia. «Estamos tratando de buscar la paz por todos los medios».

Lea además: La polémica que generó Lafaurie al proponer crear un grupo de ganaderos contra invasiones

Cuando un periodista le preguntó al senador Bolívar que, si el presidente de Fedegán estaba atornillado en su cargo, el congresista le respondió: «Él está miedoso de que lo saquemos de ahí».

Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado, estuvo presente en un foro, junto a los demás miembros de la misma, parlamentarios del Atlántico y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, donde se escucharon las intervenciones de la Gobernadora del Atlántico, el alcalde de Barranquilla y gremios económicos del Atlántico, sobre la Reforma Tributaria.

