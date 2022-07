«Es triste que no tengamos una liga femenina local»: Willington Ortiz en La Tocata

Entornointeligente.com /

La gran actuación del fútbol femenino de Colombia en la Copa América ha despertado la admiración de la familia del balompié en nuestro país.

La sobresaliente campaña de las futbolistas de la ‘Tricolor’ fue objeto de análisis de una de los glorias del fútbol colombiano, Willington Ortiz, quien por estos días está de visita en la capital vallecaucana impulsando una campaña del Ministerio del Deporte con el fútbol de formación.

«Los dirigentes del fútbol colombiano deben pensar no solo en la parte económica, sino en la parte deportiva. Hay que hacer el esfuerzo, el Ministerio del Deporte está dando un dinero para que la Liga local se pueda desarrollar junto a otras entidades. Es muy triste que las jugadoras están clasificando a torneos internacionales y no tengamos un torneo a nivel nacional», apuntó el ‘Viejo Willy’ en charla con La Tocata de El País.

Para el exdelantero de Deportivo Cali, América y Millonarios, el futuro de Linda Caicedo, joya de la Selección Colombia femenina, será promisorio con tan solo 17 años.

«Linda va a jugar en Europa. Va por buen camino. Es una jugadora hábil, inteligente, hace goles y estoy seguro que va a triunfar en el exterior», agregó Willington Ortiz.

En su visita a El País, el exjugador de la ‘Tricolor’ nacional no desaprovechó la ocasión para hablar de lo que fue su paso por los dos equipos de la ‘Sucursal del Cielo’.

«Tanto en Cali como en América me sentí muy bien. En primera etapa acá con el Cali tuvimos un muy buen equipo, aunque no pudimos salir campeones. Considero que en América las cosas salieron bien, se consiguieron los títulos que se necesitaban. El sueño que tuvimos de ganar la Copa Libertadores no se nos dio», apuntó.

En su entrevista en La Tocata, Willington confesó que una de sus frustraciones que le dejó el fútbol fue no haber jugado un Mundial.

«Un Mundial es la gran vitrina, no se pudo, cuando jugamos esas eliminatorias fue difícil lograr ese tiquete. Ya con el retiro de la actividad profesional fue uno de los objetivos que no se pudo cumplir», indicó.

Ortiz aterrizó en Cali para impulsar el programa ‘Estrellas del Barrio’, que nace desde el Ministerio del Deporte con el objetivo de impulsar el desarrollo del fútbol social comunitario a través de la creación del vínculo con el fútbol profesional y amateur colombiano.

El programa busca reunir a 300 niñas, niños y jóvenes de las diferentes comunidades, para que ‘scoutings’ de los equipos profesionales del Valle observen las habilidades de los participantes y puedan seleccionar a las promesas que consideren para sus procesos de formación y proyección.

Sin embargo, este tipo de actividades busca una continuidad para que más jóvenes en Colombia sean parte de esta iniciativa, que se desarrollará en la región con habilidades en el fútbol y trabajo en equipo.

Esta actividad se desarrollará este miércoles y jueves (2:00 p.m) en las canchas de la Universidad del Valle.

LINK ORIGINAL: El Pais

