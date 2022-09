¿Es Rafael Ramírez un gigante de la honestidad inaudita?

Entornointeligente.com /

Otra vez más en suma de entretenimiento y sin cortes comerciales, Rafael Ramírez -exministro de Chávez y de Maduro- hierve dentro de una olla y no de gratos olores, algo lo sacude y no de buenas costumbres que, hasta el fiscal Tarek William Saab, lo tiene en la mira como el mejor presidente -según él- que ha pasado por la administración pública de esa compañía y, como gato no servil que caza ratones él ve para otro lado y sin inmutarse ni de rabia ni de miedo como probo de alto grosor político, ejemplo quizás de una buena cepa de admiradores.

Y él como un lobo feroz sin capricho alguno ni con malos sentimientos, aunque siga pensando que a Maduro siempre se debe escribir con minúscula -con razón o sin razón- así lo piensa, ve con resabio que todo lo que sale del gobierno actual le resbala pues, él vive en Italia y no en Roma de sus ahorros personales que, le generan interéses en euros por los tantos años de servicios prestados a esta nación y a Chávez junto con Maduro sin quemarse sus manos como le pasó a Rómulo por mal hablador con prejuicios cuando lo tildaron de corrupto pro yanqui, pero eso de corrupto no es con él como bien lo sabe que comer mucho cilantro no es bueno, aunque siempre viaja en primera clase en atención a su categoría de perseguido político y, cuando necesita ayuda recurre a sus amigos que están bien en Estados Unidos, porque mal no le hizo a nadie que haya necesitado de sus favores dentro de Pdvsa y parece ser que los metía en lista de espera en espera de un mejor día de toma lo tuyo y dame lo mío o, tú guarda lo tuyo y pásame lo mío por interéses bien formados que, es lo que el actual ministro del poder popular de petróleo de Venezuela Tareck El Aissami como señor muy serio dentro de la circunferencia de sus caprichos -razonables o no- llegó escarbando dentro de los posible vericuetos de los escondidos túneles no romanos de Rafael Ramírez a ver si al fin le conseguía el Partenón privado que bien oculto como mina tenía el que ahora huye lejos de Venezuela cuando fue administrador de Pdvsa.

Aissami tiene en su haber dentro de su trayectoria visual en recta libre como ha tratado de demostrar dentro de la pendiente del disimulo sin consideración su seriedad de «reciedumbre política» que lo caracteriza desde que se levanta hasta que se acuesta, comienza a soplar velas de las dudas de duda hasta donde puedas, por lo que con toda razón asimétrica, Toby Valderrama paupérrimamente lloriquea exigiendo que, «Dejen que se defienda» y, un margariteño de Tacarigua expresa con dentera de mal sabor que, «La crueldad de los hombres no tiene límites», pero como yo no tengo velas en ese entierro de peregrinación violenta o no de principios dudosos y, entre honestos y deshonestos veo y reviso y hasta me atrevo a decir que, la honestidad de muchos políticos como que no tiene fin no como flor de un día y allá ellos que como chavistas no bomberos y rojos rojitos se pisan la manguera de la distracción en momentos difíciles que distraiga el momento de un pasado, quizás muy feliz, pero no para el país ni para Pdvsa tampoco, por lo que coge fama y acuéstate a dormir.

¿Hablará Rafael Ramírez como habló don Rafael en el Derecho de Nacer y vendrá al país con la frente en alto a defenderse? No creo, la justicia como que se quedará con las ganas de que se juzgue. ¿O en verdad se ahogará en una olla que según él es podrida?

Ya veremos como pasa el tiempo y un día cualquiera despertamos de un insomnio cansón que sobre ese caso hay todavía mucha tela que cortar, aunque no hay cadáver insepulto, aunque sí huyendo.

